Fauci’den ABD İçin Korkutan Uyarı

ABD’de Corona virüsüne bağlı vaka sayıları ve can kaybı hızla tırmanırken, sağlık yetkililerinden uyarılar da peş peşe geliyor. Ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ‘’Gereken önlemler alınmazsa can kaybı 300 bini de geçebilir” derken Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da Amerikalılar’dan biraz daha dayanmalarını istedi.

Johns Hopkins verilerine göre vaka sayısının 12,5 milyonu bulduğu, en az 258 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de, tatil döneminin başlamasıyla Corona virüsü salgınının hızlanacağı endişeleri de artıyor.

Son uyarı ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Dr. Anthony Fauci’den geldi.

Washington Post gazetesinin çevrimiçi etkinliğinde konuşan Fauci, "Şu anda 250 binden fazla ölümle karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir” dedi.