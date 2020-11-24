Fauci’den ABD İçin Korkutan Uyarı

ABD’de Corona virüsüne bağlı vaka sayıları ve can kaybı hızla tırmanırken, sağlık yetkililerinden uyarılar da peş peşe geliyor. Ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ‘’Gereken önlemler alınmazsa can kaybı 300 bini de geçebilir” derken Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da Amerikalılar’dan biraz daha dayanmalarını istedi.
Johns Hopkins verilerine göre vaka sayısının 12,5 milyonu bulduğu, en az 258 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de, tatil döneminin başlamasıyla Corona virüsü salgınının hızlanacağı endişeleri de artıyor.
Son uyarı ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Dr. Anthony Fauci’den geldi.
Washington Post gazetesinin çevrimiçi etkinliğinde konuşan Fauci, "Şu anda 250 binden fazla ölümle karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir” dedi.
Fauci Şükran Günü ve yaklaşan Noel nedeniyle tatil planları yapanlar da seslenerek, seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.
Fauci bu rakama ulaşmanın kaçınılmaz olmadığını da söyledi ve “Virüse karşı alınan sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi önlemlere uyarak, salgının yayılma hızını değiştirme gücüne sahip olabiliriz” diye konuştu.
Fauci’nin gündemin de Corona virüsü aşısı da vardı. New York Valisi Andrew Cuomo ve diğer eyalet yetkililerinin aşıyı halka dağıtmadan önce, kendi kurum içi incelemelerini yürütmeleri gerektiği fikrine katılmadığını söyleyen Fauci, eyaletlere Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayının ardından aşıyı kabul etmeleri için çağrıda bulundu.
“Dişinizi sıkın”
Benzer çağrılar Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams’dan da geldi. Fox kanalına konuşan Adams, Amerikalılar’dan "durumun ciddiyetini" kavramalarını ve pandemiye karşı tetikte olmalarını istedi.
Jerome, "Aşı neredeyse hazır. Yeni çarelerimiz var. Sizin, yani Amerikan halkının, biraz daha dişinizi sıkmanıza ihtiyacımız var’’ şeklinde konuştu.
Jerome da halka Perşembe günü başlayacak Şükran Günü tatili nedeniyle seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.
Küresel ilaç şirketleri, Aralık ayında yüksek riskli hastalara uygulanmaya başlanması beklenen aşılarla ilgili her son iki haftadır umut vaat eden veriler açıklıyor. ABD hükümeti de bugünden itibaren ilaç firması Regeneron’un yeni ruhsat alan Corona virüsü antikor kokteyli tedavisini dağıtmaya başlıyor. Ancak hastanelerin hala acil yardıma ihtiyacı var.
ABD’de bu ay 50 eyaletten 30'u rekor sayıda hasta bildirdi; geçen Çarşamba günü Corona virüsü nedeniyle ülke genelinde 85.000 kişi hastaneye yatırıldı.
Her gün 1.500'den fazla ölüm ve 171 binden fazla vaka bildirilirken, sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar tükenmiş durumda.
Rakamlarda rekor artış
İlkbaharda ABD’nin büyük şehirlerini vuran Corona virüsü salgını, şimdi de kırsal bölgeleri ve kasabaları etkisi altına aldı. Corona Virüsü İzleme Projesi'ne göre, 12 Orta Batı eyaletindeki vaka oranları, diğer bölgelerin oranlarından iki katından fazla. Bu oran, Haziran ortasından Kasım ortasına kadar 20 kattan fazla artmış durumda.
Orta Batı’daki hastanelerin çoğunda yatak, ekipman ve klinik personel eksikliği olduğunu bildiriliyor. Bazıları, hastaları barındıracak şekilde alanları yeniden tasarlıyor veya birden fazla hastayı tek bir odaya yerleştiriyor ve personelden daha uzun saatler ve daha sık vardiyalar halinde çalışmalarını istiyor.
Reuters'ın resmi kayıtlardan derlediği verilere göre, Kasım ayında Orta Batı’daki tüm 12 eyalet dahil 30 eyalette hastaneye yatırılmış rekor sayıda Corona virüsü hastası vardı. Michigan Pazartesi günü hastaneye kaldırılan 4.000'den fazla Corona virüsü hastası bildirdi ve 13 Nisan'da kırılan rekoru aştı.
Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da "Bu yılki Corona virüsü vakalarımızın dörtte biri geçen ay ortaya çıktı. Bu vakalar hastaneye yatma ve ölümle sonuçlanabiliyor’’ dedi ve kalp hastalarının, hamilelerin ve diğer hastaların hastanelere kabul edilmeyebilecekleri uyarısı yaptı.