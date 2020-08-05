Fauci’den ABD İçin Korkutucu Corona Uyarısı

Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Corona virüsüne karşı mücadelede birlik olunmazsa, ABD’nin içten içe yanmayı sürdüreceğini söyledi. Corona virüsü salgınında ABD’de en uzman isim kabul edilen Dr. Anthony Fauci, Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Yüksekokulu’nun düzenlediği toplantıda konuştu. Fauci telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, ABD’nin herkes kadar hatta daha fazla acı çektiğini söyledi. ABD’nin Corona virüsüyle mücadelesi için bir kürek takımından örnek veren Fauci, yarışı kazanmak için takımdaki herkesin birlik içinde kürek çekmesi gerektiğinin altını çizdi. “Sorun birlik olmama” Fauci, “Eğer bir toplumun herhangi bir üyesi, herhangi bir nüfus grubu, bu salgını bastırmayı son hamleye kadar ciddiyetle denemezse, ülke içten içe yanmaya devam edecek. Bu da bir bütün olmadan, vaka ve can kaybına dayanmamızın nedeni olacak’’ dedi ve sorunun birlik olmama olduğunu kaydetti. ABD’nin Corona virüsü ile mücadelesinin her yerde benzer olmadığına dikkat çeken Fauci, “Çok büyük bir ülkede yaşıyoruz ve bazı şeylerin uygulanması ile ilgili kararları yerel yönetimlere bırakıyoruz. Bu eyaletler arasında ve şehirlerde salgınla mücadelede büyük eşitsizlikler görmemize neden oluyor” diye konuştu.

Eyaletlerin, ekonomileri faaliyete geçirmekte birlikte hareket etmemesinin, vaka sayısının yeniden fırlamasına neden olduğunu da belirten Doktor Fauci, “Mücadelemiz uyumsuz oldu. Bazı eyaletlerde vakalar arttı, bazılarında azaldı, ülkenin bazı bölgeleri çok iyi sonuçlar aldı. Ancak ulusça bir bütün olarak, kontrolu en düşük seviyeden sağlamamız gereken bir noktadayız’’ ifadelerini kullandı. Fauci, diğer ülkelere oranla ABD’nin yeniden faaliyete geçmek için gereken düşük vaka sayılarına hiçbir zaman inemediğini de savundu. 102 yıldır hiç görülmemiş yepyeni, tarihi ve değişen bir salgınla karşı karşıya olduklarını söyleyen Fauci, “Bu değişim sürdükçe tavsiyeleri de bilimin yönlendirmesi gerekiyor. Özellikle de maskeler, kalabalıklar, açık hava ya da kapalı ortamlar, havadan bulaşıcılık gibi konularda. Bunları biz de zaman geçtikçe öğreniyor ve elimizdeki veriler ışığında en iyi tavsiyeleri vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. “Damlacıkların daha büyük olması sürekli maske takmak için önemli bir neden”