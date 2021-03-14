Fauci’den Aşı Olmaya Direnenlere: “Anlamsız”

Geçen hafta PBS NewsHour/NPR/Marist’in anketine göre kendilerini Cumhuriyetçi olarak niteleyen erkeklerin yaklaşık yarısı aşı olma planlarının olmadığını belirtti.

Konu Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci’nin de gündemindeydi.

Aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı da olan Fauci, NBC’de katıldığı bir programda siyasi değerlendirmeler nedeniyle bu kadar fazla sayıda insanın aşı olmak istemeyeceğine şaşırdığı mesajını verdi ve “Bu kesinlikle anlamsız” ifadesini kullandı.

Fauci’ye, Fox News Sunday adlı katıldığı bir başka programda da eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerine bu konuda doğrudan mesaj verip vermemesi gerektiği soruldu. Fauci yanıt olarak bunun büyük fark yaratacağı mesajını verdi.

Trump’ın popüler bir insan olduğunu kaydeden Fauci, bunun aşı çabalarına destek olacağını kaydetti.

Trump geçen ay katıldığı bir konferansta katılımcılara aşı olmaları mesajını vermişti.

Başkan Joe Biden ve diğer siyasi liderler kamuoyu önünde aşılarını olmuşlar ve halkı da bu konuda cesaretlendirmeye çalışmışlardı.