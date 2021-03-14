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Fauci’den Aşı Olmaya Direnenlere: “Anlamsız”

14.03.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Fauci’den Aşı Olmaya Direnenlere: “Anlamsız”

Geçen hafta PBS NewsHour/NPR/Marist’in anketine göre kendilerini Cumhuriyetçi olarak niteleyen erkeklerin yaklaşık yarısı aşı olma planlarının olmadığını belirtti. Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci’ye göre bu anlamsız

Geçen hafta PBS NewsHour/NPR/Marist’in anketine göre kendilerini Cumhuriyetçi olarak niteleyen erkeklerin yaklaşık yarısı aşı olma planlarının olmadığını belirtti.

Konu Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci’nin de gündemindeydi.

Aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı da olan Fauci, NBC’de katıldığı bir programda siyasi değerlendirmeler nedeniyle bu kadar fazla sayıda insanın aşı olmak istemeyeceğine şaşırdığı mesajını verdi ve “Bu kesinlikle anlamsız” ifadesini kullandı.

Fauci’ye, Fox News Sunday adlı katıldığı bir başka programda da eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerine bu konuda doğrudan mesaj verip vermemesi gerektiği soruldu. Fauci yanıt olarak bunun büyük fark yaratacağı mesajını verdi.

Trump’ın popüler bir insan olduğunu kaydeden Fauci, bunun aşı çabalarına destek olacağını kaydetti.

Trump geçen ay katıldığı bir konferansta katılımcılara aşı olmaları mesajını vermişti.

Başkan Joe Biden ve diğer siyasi liderler kamuoyu önünde aşılarını olmuşlar ve halkı da bu konuda cesaretlendirmeye çalışmışlardı.

New York Times’ın haberine göre ise Trump Ocak ayında kameralardan uzakta Beyaz Saray’da aşı olmuştu.

Aşı olmanın çok basit olduğunu söyleyen Fauci, “Burdaki problem ne? Bu aşı milyonlarca insan için hayat kurtarıcı olacak” ifadesini kullandı.

Fauci ayrıca Amerika genelinde virüsle mücadele çerçevesinde kısıtlayıcı önlemlerin kalkmaması gerektiği mesajını bir kez daha verdi.

Vakalardaki artışın Amerikalılar aşı olmaya devam ederse önlenebileceğini vurgulayan Fauci, ‘sağlık önlemleri aniden geri çekilmeden’ vurgusunu yapmayı da ihmal etmedi.

Fauci bu açıklamasını da CNN televizyonuna yaptı.

Yavaş yavaş kısıtlamaların kaldırılacağı mesajını veren Fauci, işlerin planlandığı gibi gitmesi durumunda yaz mevsiminin ilk günlerinde Başkan Joe Biden’ın dediği gibi 4 Temmuz haftasında normale dönme konusunda önemli mesafe katedileceğini söyledi.

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