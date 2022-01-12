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Fauci’den Cumhuriyetçi Senatöre Tehdit Suçlaması

12.01.2022 04:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın Corona danışmanı Anthony Fauci, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’ün yaydığı dezenformasyonun kendisi ve ailesine yönelik şiddet içeren tehditleri tetiklediğini söyledi

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın Corona danışmanı Anthony Fauci, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’ün yaydığı dezenformasyonun kendisi ve ailesine yönelik şiddet içeren tehditleri tetiklediğini söyledi.

Senato’da yapılan Sağlık Komisyonu oturumunda Fauci, eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden Kentucky Senatörü Rand Paul ile tartışmaya girdi.

Fauci, Paul’un ABD’de 800 bin kişinin ölümüne neden olan halk sağlığı kriziyle mücadele yerine yanlış bilgilerle kendisine saldırmaya odaklandığını söyledi.

Paul’un internet sitesinde Fauci’nin maske takılmasından virüsün bulaşıcılığına kadar her konuda yalan söylediği iddia ediliyor. Salı günü Senato oturumunda Paul, Fauci’yi kendisiyle hemfikir olmayan bilimadamlarını karalamakla suçladı. Fauci ise Paul’un gerçeği çarpıttığını söyledi.

Fauci, Paul’un suçlamalarının dikkatleri pandemiyi kontrol etme çabalarından uzaklaştırdığını ve Paul’un bunu siyasi nedenlerle yaptığını söyledi.

Dezenformasyon tehditleri tetikliyor

Fauci bazı muhafazakarların sert eleştirileriyle karşılaşırken aşı ve maske önlemlerine karşı çıkan kesimlerden ölüm tehditleri alıyor. Fauci bu tür tehditleri dezenformasyonun tetiklediğini söyledi.

Fauci, Paul için “Beni aniden tamamen yanlış şeylerle suçladığında ne oluyor? Bu dışarıdaki en çılgınları kışkırtıyor ve hayatımın, ailemin ve çocuklarımın tehdit edilmesine neden oluyor” dedi.

Fauci, California’dan başkent Washington D.C.’ye kendisini öldürmek için gittiği iddia edilen bir kişinin 21 Aralık’ta Iowa eyaletinde tutuklandığını söyledi.

Senatör Rand Paul, Fauci’nin kendisine kişisel olarak saldırdığını belirterek kimsenin Fauci’ye bir zarar gelmesini arzu etmediğini belirtti.

Fauci geçen ay muhafazakar haber kanalı Fox News sunucularından Jesse Watters’ın kendisini eleştirdiği sırada “öldürücü vuruş” sözünü kullandığı gerekçesiyle sunucunun görevine son verilmesini talep etmişti.

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