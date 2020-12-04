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Fauci'den İngiltere’ye Aşı Eleştirisi

04.12.2020 00:46 | Son Güncelleme:
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Fauci'den İngiltere’ye Aşı Eleştirisi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, İngiltere'deki yetkilileri, Pfizer’ın Corona virüsü aşısını hızlı bir şekilde onayladıkları için eleştirdi

ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, İngiltere'deki yetkilileri, Pfizer’ın Corona virüsü aşısını hızlı bir şekilde onayladıkları için eleştirdi.

İngiltere'de ilaç ve tedavileri denetleyen İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), kapsamlı bir değerlendirmeden sonra aşıya acil kullanım ruhsatı verdiğini 2 Aralık’ta açıklamıştı.

Ancak ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, "İngilizleri sevdiğimi biliyorsunuz, harikalar, iyi bilimadamları var. Ancak verileri sadece Pfizer şirketinden aldılar ve gerçekten çok dikkatli bir şekilde incelemek yerine, ‘tamam hadi onaylayalım’ dediler. İşte bu kadar, böyle kabul ettiler’’ dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) düzenlemede altın standart olduğunu söyleyen Fauci, FDA’in verileri çok dikkatli bir şekilde değerlendirdiğini ve uygun olanın bu olduğunu söyledi.

Fauci, kestirmeden giderek aceleci bir şey yapmaları durumunda, zaten aşı yaptırmaya şüpheyle yaklaşan halkla yaşanan sorunların artabileceğini dile getirdi.

Fauci’nin bahsettiği şüpheyi, Amerikalılar’ın önemli bir bölümünün tıp bilimini reddetmesinden ve rekor hızda geliştirilen aşıların güvenliğinden endişe duyanlar paylaşıyor.

Fauci, "Fazladan bir veya bir buçuk hafta kazanmak için buradaki aşamaları hızlı ve uygunsuz bir şekilde atlamış olsaydık, düzenleme sürecimizin güvenilirliğinin zarar göreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fauci'nin eleştirisine yanıt olarak MHRA bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "incelemenin eksiksizliğinden ödün vermeden verilerin mümkün olan en kısa sürede titizlikle değerlendirildiği” kaydedildi.

MHRA ayrıca acil durum onayının, "bu sürecin bazı aşamalarının, gereken süreyi etkin biçimde kullanmakla paralel olarak gerçekleşmesine izin verdiğini belirtti. Ancak düzenleyici kurum bunun, adımların ve beklenen güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarının atlandığı anlamına gelmediğini vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aşı geliştiren ilaç firmalarının bulgularını doğrudan kabul etmek yerine, klinik deneylerden gelen ham verileri yeniden analiz ederek araştırma sonuçlarını doğruluyor. Bu nedenle binlerce sayfalık araştırma belgelerinin üzerinden geçiyorlar. Avrupa’da aşı onaylarından sorumlu kurumlarsa, daha çok ilaç firmalarının kendi yaptığı analizlere bakarak, herhangi bir anormallik yoksa bu araştırma belgelerine göre karar alıyor.

İngiltere yan etkilere maruz kalanlara ödeme yapacak

İngiltere bir yandan, mevcut bir program kapsamında Corona virüsü aşılarından ciddi yan etkilere maruz kalan kişilere ödeme yapacağını da açıkladı.

Sağlık Bakanlığı,, COVID-19'un Aşı Hasar Ödemeleri Programı (VDPS) kapsamındaki potansiyel yükümlülükler kapsamında olan hastalıklar listesine "ihtiyati bir adım" olarak ekleneceğini bildirdi. Bakanlık, aşıların yalnızca sıkı kontrollardan sonra uygulanacağını da belirtti.

İngiltere’de VDPS 1979'da kuruldu ve kızamık, grip, çiçek hastalığı ile tetanoz gibi yaygın aşıların neden olduğu yan etkilerin kurbanlarını kapsıyor. 2009'da H1N1 domuz gribine karşı geliştirilen aşı da kısa süreliğine VDPS kapsamına alınmıştı.

Programa göre bireyler, aşılama sonucunda ciddi şekilde sakat kaldıklarını kanıtlayabilirlerse, 120 pound yani 161 bin dolar tutarında bir toplu ödeme alma hakkına sahip.

Amaç, kişilerin uzun ve maliyetli mahkeme işlemleri yoluyla tazminat istemekten caydırmak. Ancak program sınırları ve kısıtlayıcı koşulları nedeniyle eleştiriliyor.

Mevcut planın mevcut durum için gerçekten yeterli olmadığını düşünen uzmanlar, İngiliz hükümetin COVID-19’a özel bir plan oluşturması gerektiğini söylüyor.

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