Fauci’ye göre J&J Aşısının Yeniden Yapılmasına Onay Çıkacak

CDC danışma kurulunun konuyla ilgili olarak 23 Nisan’da toplanması bekleniyor.

Söz konusu aşıdan Amerika’da 7 milyon kişi oldu.

Amerika’da İlaç ve Gıda Dairesi FDA’yle Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC geçen hafta 6 kadında beyinde kan pıhtılaşması belirlenmesi üzerine aşının durdurulması kararını almıştı.

Fauci, aşıyla ilgili risk değerlendirmesi, uyarı ya da kısıtlamanın olacağını da düşünmediğini vurguladı.

Fauci bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı. Fauci bir şekilde aşıyı kullanmaya devam edeceklerini tahmin ettiğini kaydetti ve aşının iptal edileceğini düşünmediğini söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci sağlık düzenleyicilerinin Johnson&Johnson aşısının geçici olarak durdurulmasına son vereceğini tahmin ettiğini belirtti.

6 vaka dışında başka vaka olup olmadığını bilmediğini belirten Fauci, bunu Cuma günü öğrenebileceklerini ve aşının devamı kararı çıkmaması durumunda buna çok şaşıracağını da kaydetti.

Fauci ayrıca çocukların ne zaman aşılanabileceğine dair de açıklamalar da bulundu.

Anthony Fauci, “Sonbaharla birlikte lise çağındaki çocuklar aşılanmamış olursa şaşırırım” ifadesini kullandı.

Fauci, 2022’in ilk çeyreğinde her yaştaki çocuğun aşılanabileceğini söyledi ve bunun daha erken olmasını umut ettiğini de kaydetti.

