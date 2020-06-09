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Favipiravir ilacı nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? Favipiravir koronavirüse karşı etkili mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından yüz yüze toplandı. Toplantıda koronavirüs önlemleri ve atılacak adımlar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası Favipiravir ilacı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama sonrasında herkes "Favipiravir ilacı nedir?", "Favipiravir ilacı nasıl kullanılır?", "Favipiravir ilacı koronavirüse karşı etkili mi?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte Favipiravir ilacı ile ilgili merak edilenler.

Favipiravir ilacı nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? Favipiravir koronavirüse karşı etkili mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Favipiravir ilacı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hekimlerimizin Kovid-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası çok sayıda kişi Favipiravir ilacı ile ilgili bilgi aramaya başladı. Açıklama sonrasında "Favipiravir ilacı nedir?", "Favipiravir ilacı nasıl kullanılır?", "Favipiravir ilacı koronavirüse karşı etkili mi?" gibi sorulara cevap arandı. İşte Favipiravir ilacı ile ilgili merak edilenler.

FAVİPİRAVİR İLACI NEDİR?

Çin'de yeni korona virüsün hastalarının tedavisinde Favipiravir ilacının etkili olduğunun görüldüğü, antiviral ilacın klinik araştırmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Direktörü Zhang Xinmin, Japonya'da 2014 yılında klinik tedavilerde kullanımı onaylanan Favipiravir'in Covid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğunun gözlemlendiğini, klinik deneylerde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmadığını kaydetti.

Zhang, basına yaptığı açıklamada, Shenzhen kentinde 80 hastanın tedavisinde yapılan klinik deneylerde, Favipiravir ilacı verilen 35 kişinin durumunun diğer 45 kişiye kıyasla hızla negatife döndüğünün tespit edildiğini söyledi. İlacın, durumu hafif olan veya çok ağır olmayan hastalarda tedavi süresini 11 günden 4 güne kadar düşürebildiği belirtildi.

Wuhan kentinde yapılan deneylerde de aynı ilacın hastaların yüksek ateşli olduğu ortalama süreyi 4,2 günden 2,5 güne indirdiği ifade edildi. İlacın, Covid-19 hastaları üzerinde bir yan etkisinin de görülmediği vurgulandı. Yetkili, Covid-19 hastalarının tedavisinde söz konusu ilacın kullanılmasını önerdiklerini, ilacın teşhis ve tedavi planına dâhil edilmesi gerektiğini kaydetti.

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