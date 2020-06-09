Favipiravir ilacı nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? Favipiravir koronavirüse karşı etkili mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası çok sayıda kişi Favipiravir ilacı ile ilgili bilgi aramaya başladı. Açıklama sonrasında "Favipiravir ilacı nedir?", " Favipiravir ilacı nasıl kullanılır? ", " Favipiravir ilacı koronavirüse karşı etkili mi? " gibi sorulara cevap arandı. İşte Favipiravir ilacı ile ilgili merak edilenler.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Favipiravir ilacı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hekimlerimizin Kovid-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Zhang, basına yaptığı açıklamada, Shenzhen kentinde 80 hastanın tedavisinde yapılan klinik deneylerde, Favipiravir ilacı verilen 35 kişinin durumunun diğer 45 kişiye kıyasla hızla negatife döndüğünün tespit edildiğini söyledi. İlacın, durumu hafif olan veya çok ağır olmayan hastalarda tedavi süresini 11 günden 4 güne kadar düşürebildiği belirtildi.

Wuhan kentinde yapılan deneylerde de aynı ilacın hastaların yüksek ateşli olduğu ortalama süreyi 4,2 günden 2,5 güne indirdiği ifade edildi. İlacın, Covid-19 hastaları üzerinde bir yan etkisinin de görülmediği vurgulandı. Yetkili, Covid-19 hastalarının tedavisinde söz konusu ilacın kullanılmasını önerdiklerini, ilacın teşhis ve tedavi planına dâhil edilmesi gerektiğini kaydetti.

