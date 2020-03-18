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Favipiravir nedir? Corona virüs ilacı mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Corona virüs tehdidi dünyayı sarmış durumda ve dünyanın dört bir yanında aşı ve ilaç çalışmaları yürütülüyor. İnsanlar da corona virüs ilacı gelişştirildi mi, corona virüs aşısı bulundu mu umutla soruyorlar. Son olarak Çin’den favipiravir ile ilgili umut verici bir haber geldi, peki favipiravir nedir?

Favipiravir nedir? Corona virüs ilacı mı?

Corona virüs nedeniyle Türkiye’de her geçen gün önlemler artırılıyor. Doğal olarak endişe içinde olan insanlar da umutla corona virüs ile ilgili umut verici haberleri araştırıyorlar. Özellikle corona virüs ilacı var mı ve coronavirüs aşısı bulundu mu merak ediliyor. Son olarak Çin’den favipiravir adlı bir ilaçla ilgili umut verici bir haber geldi. Peki favipiravir nedir? İşte corona virüse karşı etkili olduğu belirtilen favipiravir ile ilgili detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyor.

Favipiravir’in ayrıca influenza virüslerine, Baı Nil virüsüne, sarıhummaya ve el ayak virüsüne karşı aktif olduğu belirtiliyor.

Çin büyük elçiliği yaptığı Twitter’dan yaptığı paylaşım ile ilacın corona virüslü hastalarda iyileşmesürecini 11 günden 4 güne indirdiğinin kanıtlandığını açıkladı.


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