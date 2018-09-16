Favori, Uluslararası Mogadişu Havalimanı'ndaki etkinliğini artırıyor

MOGADİŞU (AA) - Türk Havalimanı Yönetim ve Yer Hizmetleri Şirketi ve Uluslararası Mogadişu Havalimanı işletmecisi Favori'nin, havalimanındaki hizmet ağını genişletmesi münasebetiyle Somali'nin başkenti Mogadişu'da tören düzenlendi.

Törene, Somali Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Muhammed Abdullah Salad, Havalimanı Genel Müdürü Abdi Eşker, Favori Genel Müdürü Bora Işıner ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Işıner, Favori şirketinin Mogadişu Havalimanı'nın yönetimini devralmasının üzerinden 5 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında havalimanını diğer uluslararası havalimanlarıyla yarışır seviyeye getiren yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Somalili Bakan Salad ise Mogadişu Havalimanı'nın, Favori'nin sunduğu hizmetler sayesinde gözle görülür derecede değiştiğini ve yeni inşa edilen yolcu istasyonuyla canlılık kazandığını ifade etti.

Favori şirketinin, 5 yıllık süre zarfında bazı uluslararası havacılık şirketlerini Somali'ye çift yönlü sefer düzenlemeye teşvik ettiğine işaret eden Salad, Somali hükümeti olarak Favori şirketinden, yeni bir iniş pisti inşa etmesinin yanı sıra havalimanını genişletmesini beklediklerini sözlerine ekledi.