Fay hattı nedir? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fat hattı sorgulama

Fay hatları dünya kabuğundaki çatlaklardır. Jeolojide bir fay hattı, yer kabuğunu oluşturan kayaların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirinden ayrılması ve yer değiştirmesidir. Online uygulamalar sayesinde artık evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek mümkün. Peki, fay hattı sorgulaması nasıl yapılır?

MTA FAY HATTI SORGULA

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Evlerinin yakınından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyenler ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini göreceksiniz.





