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Aynı fay hattı üzerine bir hastane daha! Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar almıştı, yeni inşaat tartışma yarattı

23.08.2024 11:16
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6 Şubat depremlerinin ardından yapılaşmada fay hatları daha titizlikle hesaba katılıyor. Hal böyleyken CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın depremde ağır hasar aldığını belirttiği ve fay hattı üzerindeki Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'nin yanı başına inşa edilen hastane tartışma konusu oldu.

Kahramanmaraş'ta 2012'de hizmet vermeye başlayan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdiyse hemen yanında yeni bir hastane inşaatı yükseliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz "Depremden ders alınmadı" diyerek iddiaları gündeme getirdi.

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Şahbaz, parti genel merkezinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki güncel duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

17 Ağustos Marmara ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Şahbaz, şehirlerin afetlere karşı dirençli olmadığını bir kez daha gördüklerini söyledi.

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"DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN HASTANENİN HEMEN YANINA YENİSİ İNŞA EDİLİYOR"

14-18 Ağustos arasında depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da inceleme gezisi yaptıklarını belirten Şahbaz, tespit ettikleri sağlık sorunlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 2012 yılında tüm itirazlara rağmen fay hattına 100 metre mesafede balçık zemine inşa edilen Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi ağır hasarla kullanılamaz hale geldi. Depremde ağır hasar alan hastanenin hemen yanına, aynı zayıf zemin üzerine 400 yataklı bir hastane inşasına devam edilmekte.

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Adıyaman'da yıkılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi halen yapılmamış. Kilis Devlet Hastanesi ağır hasarlı olduğu için kullanılamamakta ve yeni yapılan Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi tüm şehre hizmet vermekte. Depremin ardından18 ay geçmesine rağmen sadece Hatay'da 64 aile sağlığı merkezi konteynerde hizmet vermekte."

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"AYNI ZAYIF ZEMİNLERE YENİDEN YÜKSEK BİNALAR YAPILIYOR"

Şahbaz, barınma sorununun çözülemediğini, yüzlerce kişinin konteynerde yaşadığını, sağlıklı gıdaya ulaşılamaması nedeniyle çocuklarda gelişme geriliği gözlemlendiğini ileri sürdü.

Bir yılda teslim edileceği söylenen konutların çok azının teslim edildiği söyleyen Şahbaz, "depremden ders alınmayarak aynı zayıf zeminlere yüksek binaların yeniden yapıldığını" belirtti.

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"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE BARINMA DESTEĞİ VERİLMELİ"

Şahbaz, kentlerin bilimsel verilere dayanarak planlanması, afetlere dayanıklı zeminlerde güvenli olarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Barınma sorunları ve yaşam güçlüğü nedeniyle sağlık çalışanlarının bölgeyi tercih etmediğini belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Burada çalışanlar da tayin isteyerek farklı bölgelere gitmekte. Bu nedenle sağlık emekçilerine barınma desteği verilmeli, bölgede çalışmayı özendirici politikalar uygulanmalı. Eczacılarımızın ve bölge halkının bir isteğini de eklemek istiyorum. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki vergi mükellefleri için devam eden mücbir sebep halinin 31 Ağustos itibarıyla sona erdirileceği bildirilmiştir. Eczacılarımız ve bölge halkı, mücbir sebep hali uygulamasının en az 2 yıl uzatılmasını, vergi ve SGK borçlarının 24 taksitte ödenmesini talep etmekte. İnsanlarımızın yaşam savaşı verdiği deprem bölgemizde bu talep karşılanmalı, ekonomik faaliyetler toparlanıncaya dek mücbir sebep hali uygulaması devam etmeli."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem hastane
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