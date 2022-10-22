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Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

21.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan bal, dünyanın en eşsiz ve doğal besin kaynakları arasında yer alır. İçinde bulunan onlarca farklı polenin oluşturduğu lezzetle "her derde deva" olarak bilinir. Sizler için faydaları saymakla bitmeyen en iyi çiçek balı markalarını bir araya getirdik. İşte, birbirinden lezzetli en iyi çiçek balı ve markaları...

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

İçindekiler

  • 1. En iyilerden biri: Balparmak Balkovan Çiçek Balı
  • 2. Süzme çiçek balı arayanlara: KB Köyceğiz Balı Süzme Çiçek Balı
  • 3. Kaliteli ve güvenilir bal isteyenlere: Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı
  • 4. Balın en doğal ve en lezzetli hâli: Cityfarm Organik Çiçek Balı
  • 5. Hakiki çiçek balı arayanlara: Yörükova Organik Çiçek Balı
  • 6. Filtre edilmemiş bal lezzeti: Bdrm Bodrum Bal Çiçek Balı
  • 7. Sözleşmeli arıcılıkla güvenle üretilen: Beeo Organik Süzme Yayla Çiçek Balı
  • 8. Kaliteli ve lezzetli: Anavarza Süzme Çiçek Balı
  • 9. Anadolu'dan gelen lezzet: Elazığ Süzme Çiçek Balı
  • 10. Avantajlı fiyat: Baştan Yöresel Bozdağ Süzme Çiçek Balı

Birçok kişi "Çiçek balı nedir?" diye merak edebilir. Çiçek balı, bal arılarının çiçeklerin polenlerini topladıktan sonra midelerinde yer alan bir enzimle birleştirmeleri ve sonra bunu kovanda biriktirmeleri ile oluşan bir gıda. Onlarca farklı bitkinin eşsiz bir karşımı olan çiçek balı, her derde deva olmasıyla bilinir. Lezzetiyle tadı damağınızda kalacak ve şifasıyla gücünüze güç katacak bal çeşitlerini sizler için seçtik. İşte detaylar!

1. En iyilerden biri: Balparmak Balkovan Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

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Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen ballardan üretilerek şişelenen Balparmak Balkovan Çiçek Balı, iki kilogramlık avantajlı paketi ile beğenilen ürünlerden biri. Lezzetli tadıyla her türlü damağa hitap eden bal, saflık ve doğallığın eşsiz uyumundan mükemmel bir tat sunuyor. Ürünün pet ambalajı, balın uzun süre boyunca lezzetini korumasını sağlarken gıdaya uygun yapısıyla kullananlara güven ve tazelik verir. Her damlasında kalitesini belli eden ürün, Balparmak güvencesi ile satışa sunulur. Ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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2. Süzme çiçek balı arayanlara: KB Köyceğiz Balı Süzme Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Anadolu'nun en güzel yaylalarındaki çiçeklerden elde edilen KB Köyceğiz Balı Süzme Çiçek Balı, eşsiz lezzetiyle kendinden söz ettirir. Arıcılar tarafından bırakılan kovanlardaki bal arılarının emeği ile oluşan ürün, her türlü kalite ve kontrol parametresinden onay almış. Türk Gıda Kodeksinde yer alan Bal Tebliği'ne uygun olarak üretilmiş ürün, el değmeden sofranıza ulaşır. Süzme çiçek balının Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde gerekli kalite kontrol ve analizlerinin yapılarak dağıtıma sunulduğunu söylemeden geçmeyelim.

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3. Kaliteli ve güvenilir bal isteyenlere: Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Öncü markalardan biri olan Balparmak tarafından müşterilere ulaşan Yayla ve Ova Çiçek Balı, doğal bir bal seçeneği arayanlar için ideal bir seçenek. Balparmak tarafından ortalama 500 rakımda bulunan yayla ve ovalık alanlardan elde edilen ürün, yoğun bir kıvam ve yumuşak bir aroma ile damakta iyi bir lezzet bırakır. Ürünün üzerinde yer alan QR kodu okutarak satın aldığınız bal hakkında bilgi edinebilirsiniz. Vücudun besin ve enerji ihtiyacını karşılayacak kaliteli bir çiçek balı arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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4. Balın en doğal ve en lezzetli hâli: Cityfarm Organik Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Çiçek balı faydaları saymakla bitmez. Doğal bir antibiyotik olan çiçek balı, boğaz ağrısına iyi gelir. Eklem ağrılarına iyi gelen bal, kalsiyum ve demir açısından zengin bir gıda olarak bilinir. Cityfarm Organik Çiçek Balı, Türkiye'de üretilmiş en iyi ballardan biri. B12 oranı yüksek olduğu için kas ağrılarına iyi gelen ürünün üst solunum yolu rahatsızlıkları, öksürük gibi problemlerde de tüketilmesi tavsiye edilir. Ürünün üzerinde yer alan saklama koşulları bilgilerine uyarak uzun süre boyunca bozulmadan çiçek balını tüketebilirsiniz.

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5. Hakiki çiçek balı arayanlara: Yörükova Organik Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Yörükova Organik Çiçek Balı, doğanın kucağından sofralara ulaşan eşsiz bir lezzeti tüketicilere sunar. Tamamen üreticilerin kendi arılarının üretimi olan bu bal, binlerce bitki ve çiçeklerden alınan polenlerin arıların özenli çalışmaları ile elde edilir. Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin buluştuğu alanlarda yer alan endemik bitkilerin lezzet ve şifalarını tüketicilerle buluşturan ürün, lezzeti ve tadıyla da adından söz ettirir. Ürünü daha önce tüketenler, balın tadının ve kokusunun harika olduğundan bahsetmiş. Siz de hem lezzetli hem hakiki bir çiçek balı arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

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6. Filtre edilmemiş bal lezzeti: Bdrm Bodrum Bal Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

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Poli flora çiçek balı diye geçen Bdrm Bodrum Bal Çiçek Balı, Ege bölgesinde yetişen endemik bitkilerin arılar tarafından özenle toplanan polenlerinden elde edilmiş. Orta yoğunlukta aroması bulunan ve çiçeksi tadı yoğun olan bu bal, %100 çiçek balı olarak satışa sunuluyor. Daha saf ve has bir lezzet elde edilmesi için süzülmeden tüketiciye ulaşan ürün, kalitesiyle "Çiçek balı mı, çam balı mı?" diye karar veremeyenlerin çiçek balını tercih etmesini sağlayabilir. İçerdiği yoğun enerji kaynağı sayesinde ürün, sporcular ve çocuklar için öneriliyor.

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7. Sözleşmeli arıcılıkla güvenle üretilen: Beeo Organik Süzme Yayla Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Beeo Organik Süzme Yayla Çiçek Balı, Kars yöresinin endemik bitkilerinden sözleşmeli olarak anlaşılan arıcılar tarafından üretilmiş. Pastörize ve polenleri tutacak derecede filtre edilmeden kullanıcıya ulaşan ürün, doğal besin içeriğini koruması adına en saf ve doğal hâliyle satışa sunulur. Bal almayı düşünen kişilerin aklına "Çiçek balı şekerlenir mi?" sorusu gelebilir. Balın şekerlenmesi normal bir durum olarak bilinir. Bal, kovanın koruyucu maddelerinden ve ortamından uzaklaştığı için şekerlenir. Bu nedenle ürünü, üzerinde belirtilen uygun saklama koşullarını sağlayarak muhafaza etmeniz önerilir.

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8. Kaliteli ve lezzetli: Anavarza Süzme Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Anavarza Süzme Çiçek Balı, kendi tüketici kitlesini oluşturmuş bal markaları arasında yer alır. İdeal lezzeti ile dikkat çeken ürün, doğal bir balın bütün özelliklerini taşır. Bal alırken insanların aklına "Çiçek balı donar mı?" sorusu takılabilir. Doğal balların donması, normal ve beklenen bir olay. Ürünün üzerindeki saklama koşullarına uyduğunuz takdirde bu tip durumlarla karşılaşmazsınız. "İyi bir kahvaltı sofrasında mutlaka bal bulunmalı." diyorsanız bu ürünü sepetinize ekleyerek kahvaltı keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

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9. Anadolu'dan gelen lezzet: Elazığ Süzme Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen endemik özelliklere sahip çeşitli bitkilerin polenlerinden elde edilen Elazığ Süzme Çiçek Balı, lezzetiyle damaklarınız da şölen yaratabilir. Hiçbir katkı maddesi ya da yapay madde eklenmeyen ürün, doğal bir şekilde tüketiciye ulaşır. Prolin değeri yüksek olan çiçek balı, cam kavanoz ile üretilmiş. Çiçek balı kalori miktarı bazı kişilerin aklında soru işareti yaratabilir. Ürün, yüksek oranda karbonhidrat ve kalori içerse de tamamen doğal olduğu için gerçek bir enerji kaynağı olarak tanımlanabilir.

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10. Avantajlı fiyat: Baştan Yöresel Bozdağ Süzme Çiçek Balı

Faydaları saymakla bitmeyen, her derde deva en iyi çiçek balı ve markaları

Baştan Yöresel Bozdağ Süzme Çiçek Balı, Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Ödemiş, Bozdağ bölgesindeki 2700 rakımlı yaylalarında üretilmiş. Ürün, içinde herhangi bir şekilde katkı maddesi içermemesine tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Bunun yanı sıra balın üretimi esnasında arılara ek bir gıda verilmemiş. Bu sayede doğal ve lezzetli bir bal elde edilmiş. Bazıları "Çiçek balı nasıl olur?" diye merak edebilir. Ürün, arıların çiçeklerin nektarlarını kendi enzimleriyle karıştırıp kovanda stoklamasıyla üretilerek satışa sunuluyor. Siz de hem kendiniz hem aileniz için sağlıklı bir bal arıyorsanız bu ürüne gözünüz kapalı bir şekilde şans verebilirsiniz.

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