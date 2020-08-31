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  4. Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...

Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Omega yağ asitleri, vücut tarafından üretilmeyip besinler yoluyla almak zorunda olduğumuz yağlardan. Bu yağ asitleri besinlerle yeterli miktarda alınmadığında vücutta çeşitli rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilirler. Bu elzem yağ asitlerinin nelerde bulunduğuna ve etkilerine gelin yakından bir göz atalım.

Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...

Omega yağ asitleri anne karnında gelişmeye başladığımız andan itibaren ihtiyacımız olan, gelişim ve hayati fonksiyonların sağlıklı sürdürülmesi için zorunlu olan maddelerden. Her sistem ve her organ üzerinde etkisi bulunan bu yağ asitleriyle alakalı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

OMEGA YAĞ ASİTLERİ

Omega yağ asitleri doymamış yağ asitlerindendir. Doymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitlerinden farklı olarak, karbon zincirleri arasında çift bağ içerirler ve çift bağın bulunduğu yere göre de isimlendirilirler. Omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitlerinin birbirinden farkı, çift bağların farklı yerde olmasından kaynaklanır.

Bu yağ asitlerinin vücuda yeterli miktarda alınması için haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilir. Omega-3 alımının günlük ortalama 1,4 g, omega-6 alımının ise günlük ortalama 13 g olması öneriliyor.

OMEGA YAĞ ASİTLERİ İÇEREN BESİNLER

Omega yağ asitleri kendi içlerinde omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri olarak sınıflandırılırlar. Her biri farklı besinlerde yer alırlar.

Omega-3 kaynakları:

  • Balık yağı

  • Somon ve diğer balıklar

  • Keten tohumu yağı

Omega-6 kaynakları:

  • Ayçiçek yağı

  • Mısır yağı

  • Ceviz

  • Kabak çekirdeği

Omega-9 kaynakları:

  • Zeytinyağı

  • Fındık yağı

  • Kanola yağı

  • Aspir yağı

  • Avokado

  • Badem, yer fıstığı, antep fıstığı gibi yağlı yemişler.

Ayrıca kanola ve soya yağları hem Omega-3 hem de Omega-6 kaynağıdır.

OMEGA YAĞ ASİTLERİNİN FAYDALARI

  • Omega yağ asitleri antienflamatuvar etki göstererek kalp rahatsızlıklarının gelişimini yavaşlatırlar.

  • Bağışıklık sisteminin etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak kanserleşmiş hücre oluşumunu ve var olan kanserin ilerlemesini engeller.

  • Kötü kolesterol olarak isimlendirilen LDL seviyesinin düşmesinde etkili.

  • Pıhtı oluşumunu engelleyerek felç gibi önemli rahatsızlıkların oluşumunu önler.

  • Romatoid artrit bulgularını hafifletir ve oluşmasını engeller.

  • Omega yağ asitlerinin yetersizliğinde kan-beyin bariyeri adı verilen ve beyni toksik maddelerden koruyan sistemde zayıflama görülür. Yeterli miktarda omega yağ asitlerinin alımıyla beyin sağlığı korunmuş olur.

  • Omega yağ asitlerinin depresyon üzerinde de etkili olduğu biliniyor. İlaçla tedaviye yanıt vermeyen bazı bulgularda takviye olarak omega-3 verildiğinde bulguların azaldığı gözlenmiştir.

  • Omega yağ asitleri insülin direncini azaltır. Bu sayede “şişmanlatır” söylentilerinin aksine zayıflamaya yardımcı olur.

  • İnsülinin işlevini artırarak diyabetin engellenmesinde de etkilidir.

  • Kemiklerde kalsiyum depolanmasına destek olarak kemiklerin güçlenmesinde ve ileri yaşlarda osteoporozun engellenmesinde etkilidir.

  • Omega yağ asitleri görme duyusu üzerinde de etkin rol oynar. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen sarı nokta hasarlarının önlenmesini ve retinanın görme fonksiyonlarının sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlar.

  • Gebelerde erken doğumun engellenmesinde, bebeğin beyin ve damar sisteminin gelişiminde, doğum sonrası depresyonunun engellenmesinde etkilidir.
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