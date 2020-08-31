Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...

Omega yağ asitleri anne karnında gelişmeye başladığımız andan itibaren ihtiyacımız olan, gelişim ve hayati fonksiyonların sağlıklı sürdürülmesi için zorunlu olan maddelerden. Her sistem ve her organ üzerinde etkisi bulunan bu yağ asitleriyle alakalı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

OMEGA YAĞ ASİTLERİ

Omega yağ asitleri doymamış yağ asitlerindendir. Doymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitlerinden farklı olarak, karbon zincirleri arasında çift bağ içerirler ve çift bağın bulunduğu yere göre de isimlendirilirler. Omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitlerinin birbirinden farkı, çift bağların farklı yerde olmasından kaynaklanır.

Bu yağ asitlerinin vücuda yeterli miktarda alınması için haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilir. Omega-3 alımının günlük ortalama 1,4 g, omega-6 alımının ise günlük ortalama 13 g olması öneriliyor.

OMEGA YAĞ ASİTLERİ İÇEREN BESİNLER

Omega yağ asitleri kendi içlerinde omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri olarak sınıflandırılırlar. Her biri farklı besinlerde yer alırlar.