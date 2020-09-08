HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli olarak göğüs masajı yaptığınızda..

Faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli olarak göğüs masajı yaptığınızda..

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

Göğüslerinize masaj yaptırmanın pek çok olumlu etkisi olduğunu biliyor musunuz? Sağlığınız için önemli faydaları olan masaj tekniği aynı zamanda bir kişisel bakım yöntemi. Günün stresini atmanıza yardımcı olan göğüs masajı sayesinde kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak daha dinç hissedebilirsiniz.

Faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli olarak göğüs masajı yaptığınızda..

Ağrı ve şişliklerinizi ortadan kaldıran göğüs masajı kan dolaşımınızı da hızlandırır. Bakım rutininiz arasına eklemeniz gereken masaj tekniği ile daha dik ve büyük göğüslere sahip olabilirsiniz. Sağlıklı ve estetik bir görünümün mimarı göğüs masajına ne dersiniz?

SAĞLIKLI GÖĞÜSLER İÇİN MASAJ

Yaşam tarzı haline getirmeniz gereken göğüs masajı, sıradan ovma hareketlerinden çok daha fazlasıdır. Kökleri Hint kültürüne kadar uzanan "abhyanga" tekniği, göğüslerinizin sağlığını korurken görüntüsünü de olumlu yönde etkiler.

DOĞRU GÖĞÜS MASAJI RİTÜELİ

Lavanta, susam, jojoba, zeytinyağı ya da Hindistan cevizi gibi çeşitli yağların yatıştırıcı etkisiyle yapılan göğüs masajı, dinlenmenizi sağlar. Öncelikle, kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak rahat hissedebileceğiniz bir yere uzanabilirsiniz. Sonrasında, yağı avuçlarınızın içerisinde ısıtıp ilk dört parmağınızın yardımıyla dairesel hareketler uygulamanız gerekir.

Göğüs ucundan dışarı doğru masaj yapabilirsiniz. Avucunuzun ağırlığını göğsünüzün dışına, dört parmağınızı da koltuk altınızın aşağısına doğru gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Parmak uçlarınızı koltuk altı kıvrımına yerleştirdikten sonra köprücük kemiğinden omuz ve boyna doğru dairesel hareketler yapabilirsiniz. Hareketleri düzenli aralıklar ile uyguladığınızda, göğüslerinizde oluşan farka inanamayacaksınız!

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALAR!

Göğüs masajının sayısız faydasına tanıklık etmeye ne desiniz?

  • Dolaşıma yardımcı olan masaj sayesinde çeşitli nedenlerden dolayı lenflerinizde oluşan tıkanıklığı giderebilir, vücudunuzdaki toksinleri yok edebilirsiniz.

  • Emziren annelerin emzirme öncesi, sırası ve sonrasında uyguladığı göğüs masajı tekniği ile ağrıları azalabileceği için kasları da rahatlatabilir.

  • Göğüs masajının duygularınızı iyileştiren bir yönü olduğunu duydunuz mu? Sevdiğiniz birine sarıldığınızda salgılanan oksitosin hormonu, göğüs masajı sırasında da tetiklenir. Mutlu olmanızı sağlayan hormon, stresinizi de azaltabilir.

  • Favori yağlarınız ile yaptığınız masaj, giderilmesi oldukça zor olan çatlaklarınızın da azalmasına yardımcı olabilir. Düzenli masaj ile pürüzsüz bir görünüme var mısınız?

  • Stres, spor, ağır kaldırma, duruş bozukluğu ile gergin kaslar, göğüslerinizin yorulup ağrımasına neden olabilir. Günde birkaç dakika ayıracağınız göğüs masajı, kaslarınızın gevşemesini sağlayabilir.

BUZ GİBİ BİR GÖĞÜS MASAJI

Masaj yöntemleri arasında dikkat çeken buzlu su tekniği ile soğuğun göğüslerinizin üzerindeki etkisine şahit olabilirsiniz. Teknikte; bir kabın içerisinde beklettiğiniz buzlu suya ellerinizi batırıp göğüslerinize yavaş bir şekilde dairesel hareketler ile masaj yapmanız gerekir. Her tekrardan önce ellerinizi buzlu suya batırmayı unutmayın! Buzlu su tekniği ile göğüs kaslarınızı ve cildinizi büyük ölçüde rahatlatabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Çorap izi deyip geçmeyin! Çorap izi deyip geçmeyin!
Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorap izi deyip geçmeyin! Sağlık sorununun habercisi olabilir
Çorap izi deyip geçmeyin!
Bu sözlerle uyardı: Sakın yanlarına maskesiz gitmeyin
Bu sözlerle uyardı: Sakın yanlarına maskesiz gitmeyin
Sifonu çekerken klozet kapağını kapatmıyorsanız dikkat! Bu gerçeği öğrendikten sonra...
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Beyin tümörü belirtilerinde baş ağrısı ve kusmaya dikkat! Cep telefonu ile ilişki var mı?
Uzmanlar uyarıyor! Baş ağrısı, bulantı ve kusma varsa...
Uzmanlar, bebek pişiklerinde propolisi öneriyor
Bir faydası daha çıktı! Çocuk doktorları önerdi
Cep telefonu ve beyin tümörü arasında bir bağ var mı?
Baş ağrısı, bulantı ve kusma beyin tümörü habercisi olabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.