Faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli olarak göğüs masajı yaptığınızda..

Ağrı ve şişliklerinizi ortadan kaldıran göğüs masajı kan dolaşımınızı da hızlandırır. Bakım rutininiz arasına eklemeniz gereken masaj tekniği ile daha dik ve büyük göğüslere sahip olabilirsiniz. Sağlıklı ve estetik bir görünümün mimarı göğüs masajına ne dersiniz?
SAĞLIKLI GÖĞÜSLER İÇİN MASAJ
Yaşam tarzı haline getirmeniz gereken göğüs masajı, sıradan ovma hareketlerinden çok daha fazlasıdır. Kökleri Hint kültürüne kadar uzanan "abhyanga" tekniği, göğüslerinizin sağlığını korurken görüntüsünü de olumlu yönde etkiler.
DOĞRU GÖĞÜS MASAJI RİTÜELİ
Lavanta, susam, jojoba, zeytinyağı ya da Hindistan cevizi gibi çeşitli yağların yatıştırıcı etkisiyle yapılan göğüs masajı, dinlenmenizi sağlar. Öncelikle, kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak rahat hissedebileceğiniz bir yere uzanabilirsiniz. Sonrasında, yağı avuçlarınızın içerisinde ısıtıp ilk dört parmağınızın yardımıyla dairesel hareketler uygulamanız gerekir.
Göğüs ucundan dışarı doğru masaj yapabilirsiniz. Avucunuzun ağırlığını göğsünüzün dışına, dört parmağınızı da koltuk altınızın aşağısına doğru gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Parmak uçlarınızı koltuk altı kıvrımına yerleştirdikten sonra köprücük kemiğinden omuz ve boyna doğru dairesel hareketler yapabilirsiniz. Hareketleri düzenli aralıklar ile uyguladığınızda, göğüslerinizde oluşan farka inanamayacaksınız!
SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALAR!
Göğüs masajının sayısız faydasına tanıklık etmeye ne desiniz?
Dolaşıma yardımcı olan masaj sayesinde çeşitli nedenlerden dolayı lenflerinizde oluşan tıkanıklığı giderebilir, vücudunuzdaki toksinleri yok edebilirsiniz.
Emziren annelerin emzirme öncesi, sırası ve sonrasında uyguladığı göğüs masajı tekniği ile ağrıları azalabileceği için kasları da rahatlatabilir.
Göğüs masajının duygularınızı iyileştiren bir yönü olduğunu duydunuz mu? Sevdiğiniz birine sarıldığınızda salgılanan oksitosin hormonu, göğüs masajı sırasında da tetiklenir. Mutlu olmanızı sağlayan hormon, stresinizi de azaltabilir.
Favori yağlarınız ile yaptığınız masaj, giderilmesi oldukça zor olan çatlaklarınızın da azalmasına yardımcı olabilir. Düzenli masaj ile pürüzsüz bir görünüme var mısınız?
BUZ GİBİ BİR GÖĞÜS MASAJI
Masaj yöntemleri arasında dikkat çeken buzlu su tekniği ile soğuğun göğüslerinizin üzerindeki etkisine şahit olabilirsiniz. Teknikte; bir kabın içerisinde beklettiğiniz buzlu suya ellerinizi batırıp göğüslerinize yavaş bir şekilde dairesel hareketler ile masaj yapmanız gerekir. Her tekrardan önce ellerinizi buzlu suya batırmayı unutmayın! Buzlu su tekniği ile göğüs kaslarınızı ve cildinizi büyük ölçüde rahatlatabilirsiniz.
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