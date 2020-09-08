Faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli olarak göğüs masajı yaptığınızda..

Ağrı ve şişliklerinizi ortadan kaldıran göğüs masajı kan dolaşımınızı da hızlandırır. Bakım rutininiz arasına eklemeniz gereken masaj tekniği ile daha dik ve büyük göğüslere sahip olabilirsiniz. Sağlıklı ve estetik bir görünümün mimarı göğüs masajına ne dersiniz?

SAĞLIKLI GÖĞÜSLER İÇİN MASAJ

Yaşam tarzı haline getirmeniz gereken göğüs masajı, sıradan ovma hareketlerinden çok daha fazlasıdır. Kökleri Hint kültürüne kadar uzanan "abhyanga" tekniği, göğüslerinizin sağlığını korurken görüntüsünü de olumlu yönde etkiler.

DOĞRU GÖĞÜS MASAJI RİTÜELİ

Lavanta, susam, jojoba, zeytinyağı ya da Hindistan cevizi gibi çeşitli yağların yatıştırıcı etkisiyle yapılan göğüs masajı, dinlenmenizi sağlar. Öncelikle, kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak rahat hissedebileceğiniz bir yere uzanabilirsiniz. Sonrasında, yağı avuçlarınızın içerisinde ısıtıp ilk dört parmağınızın yardımıyla dairesel hareketler uygulamanız gerekir.

Göğüs ucundan dışarı doğru masaj yapabilirsiniz. Avucunuzun ağırlığını göğsünüzün dışına, dört parmağınızı da koltuk altınızın aşağısına doğru gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Parmak uçlarınızı koltuk altı kıvrımına yerleştirdikten sonra köprücük kemiğinden omuz ve boyna doğru dairesel hareketler yapabilirsiniz. Hareketleri düzenli aralıklar ile uyguladığınızda, göğüslerinizde oluşan farka inanamayacaksınız!