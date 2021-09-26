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  4. Faydaları saymakla bitmiyor! "Ölümsüzlük meyvesi" hünnaba yoğun ilgi

Faydaları saymakla bitmiyor! "Ölümsüzlük meyvesi" hünnaba yoğun ilgi

26.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de tezgahlarda yerini alan ve oldukça faydalı olan hünnaba vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" diye adlandırdığı hünnabın faydaları saymakla bitmiyor.

Faydaları saymakla bitmiyor! "Ölümsüzlük meyvesi" hünnaba yoğun ilgi

Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" diye adlandırdığı hünnabın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlara göre fazla tanınmayan hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor, zayıflamaya yardım ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve strese de iyi geliyor. Sonbaharın gelmesiyle hasadı yapılan hünnap, ekim ayı sonuna kadar tezgahlarda yerini alıyor. Geçen sene 20 TL’den satılan hünnabın kilogramı bu sene de aynı fiyattan alıcısıyla buluşuyor.

"VİTAMİN VE MİNERAL BAKIMINDAN ÇOK ZENGİN"

Eskişehir’de aktarcılık yapan Tuncay Tezcan, hünnabın faydalarını anlattı. Hünnap meyvesinin tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmediğini belirten Tezcan, “Hünnap özellikle sonbaharın ilk başlarında çıkan bir meyve. Akdeniz iklimlerinde yetişen bir meyve ama Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca köyünde de yetişiyor. Özellikle vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir meyve. Piyasada yaklaşık 1 ay kadar bulunuyor. Bu süre zarfında vatandaşların yiyebileceği kadar yemesi gereken bir meyvedir hünnap. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor ve bağırsak tembelliğine çok iyi geliyor. Şeker hastalarının da rahatça yiyebileceği bir meyvedir. Çok tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Akciğer rahatsızlıklarına da çok faydası var” diye konuştu.

“GEÇEN SENEDEN BERİ ZAM OLMADI"

Hünnap meyvesinin daha çok Çin’de tüketildiğini söyleyen Tezcan, kompostosunun da yapıldığını ve adına da halk arasında "ölümsüzlük şurubu" denildiğini ifade etti. Hünnabın fiyatına da değinen Tezcan, “Hünnap özellikle Çin’de çok tüketilen bir meyvedir. Hünnabı komposto şeklinde de uyguluyorlar. Kompostosuna da ‘ölümsüzlük şurubu’ diyorlar. Hünnap Çin’de her akşam yemeklerin yanında tüketilen bir meyvedir. Dükkânımıza bu hafta geldi. Hünnabın kilogramını 20 TL’den satıyoruz. Fiyatı da gayet uygun. Geçen seneden beri zam olmadı” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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