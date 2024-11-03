Faydalarına inanamayacaksınız! Say say bitmiyor... O içecek hem bağırsak hem kalp hem de cilt üzerinde mucizeler yaratıyor

Düzenli kefir tüketimi, kolesterol ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olurken, bağırsak florasını dengede tutarak sindirim sağlığını iyileştiriyor. Aynı zamanda, toksinlerin atılmasına katkı sağladığı, cilt sağlığını desteklediği ve karaciğer yağlanmasını azalttığı da biliniyor.

KALP SAĞLIĞINDA DA ETKİLİ

Kefirin, kalp sağlığına da faydalı olabileceği belirtiliyor. İçerdiği probiyotikler, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, kefirde bulunan biyoaktif peptitler, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

Ancak, süt alerjisi olan bireylerin hayvansal sütten yapılan kefirden kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıf olan veya kemoterapi tedavisi gören kişilerin de kefir ürünlerinden uzak durması öneriliyor; zira bu durumlar bağırsak rahatsızlıklarına yol açabilir.