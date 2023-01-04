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  4. Faydalarını duyan aktara koşuyor! Bu ot zahmetsizce zayıflatıyor! Tansiyon dengeleyici özelliğe sahip

Faydalarını duyan aktara koşuyor! Bu ot zahmetsizce zayıflatıyor! Tansiyon dengeleyici özelliğe sahip

04.01.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal ilaçlardan biri olan açlık otunun faydalarını duyan aktara koşuyor. Doğal müshil olarak da bilinen açlık otu kabızlık sorununa oldukça yararlı. Bağırsakların rahat çalışmasını sağlayan açlık otu bitkisinin saymakla bitmeyen faydalarını haberimizde derledik.

Faydalarını duyan aktara koşuyor! Bu ot zahmetsizce zayıflatıyor! Tansiyon dengeleyici özelliğe sahip

Açlık otu Osmanlı'dan günümüze gelen ve genellikle çay olarak kullanılan bir tür bitkidir. Özellikle kilo verme problemine yardımcı olan açlık otu ayrıca sindirim sistemine de iyi gelir. Açlık otunun metabolizmayı çalıştırarak tok tutma özelliği bilinir. Zahmetsizce zayıflatması ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarına olan desteği ile oldukça sevilen bir bitkidir.

ZAHMETSİZCE ZAYIFLATIYOR

Açlık otu çayı, vücudun yağ yakımını hızlandıran ve tokluk hissi vererek sindirim sistemine etki eden zayıflamaya bire bir yardımcı bir çayıdır. Açlık otu ile zayıflama son zamanlarda popüler oldu. Kilo vermek için kullanılan açlık otu, doğru kullanıldığında kısa zamanda dilediğiniz bir vücuda sahip olmanızı sağlar.

açlık otu faydaları

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Açlık otu müshil görevi görerek bağırsaklara iyi gelir, kabızlığı kısa sürede geçirir.

  • Açlık otu, metabolizmayı da hızlandırarak kilo vermeye destek olur.

  • Hazımsızlığa iyi gelir, bağırsak florasını koruyarak bağırsak sağlığına da olumlu etkileri vardır.

  • Açlık otu tansiyonun dengelenmesine destek olur.

  • Vücudun yağ yakımına yardımcı olur, kilo verme sürecini hızlandırmada etkilidir.

  • Tokluk hissi verdiği için, öğünleri azaltmaya yardımcı olur.

  • Enerji verir

  • Böbreklerde bulunan taş ve kum atımını kolaylaştırır

  • Vücuttaki ödemi azaltır

açlık otu çayı

AÇLIK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kaynamış suyun içine yaklaşık olarak 10 tane açlık otu ekleyin. Açlık otlarını kaynamış suyun içerisine atıp yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakmalıyız. Çay demlendikten sonra süzülerek tüketilebilir.

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açlık otu bitki zayıflama

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