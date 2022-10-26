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Faydalarını duyanlar şaşırıyor! Kalp hastalıklarından cinsel sorunlara kadar birçok probleme çözüm sağlıyor

26.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık için doğal beslenmek önem taşıyor. Sağlıklı beslenme birçok hastalığın oluşmasını önlüyor. Faydalarını bilmediğimiz çok çeşitli gıdalar bulunuyor. Yemeklerin içerisine katılan mahlep de bu gıdalar arasında yer alıyor. Mahlebin faydalarını duyanlar şaşırıyor.

Faydalarını duyanlar şaşırıyor! Kalp hastalıklarından cinsel sorunlara kadar birçok probleme çözüm sağlıyor

Mahlep, mutfakla yakından ilgilenen herkesin bildiği lezzetli baharatlardan. Hamur işlerinin içerisinde kullanılan mahlep genellikle toz halinde kullanılsa da çekirdek, yağ ya da püre şeklinde de kullanılabiliyor. Mahlep hamur işlerinin lezzetine lezzet katıyor. Ancak bu baharatın faydaları mutfakla sınırlı kalmıyor. Doğal afrodizyak özelliği bulunan mahlep birçok hastalık için tam koruma sağlıyor.

MAHLEP FAYDALARI

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Bağışıklık sisteminin güçlendiriyor
Mahlep vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırıyor.

Boğazı rahatlatıyor
Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor.

Nefes darlığını önlüyor
Mahlep, nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklara çözüm oluyor.

Şeker hastalarına yardımcı oluyor
Antidiyabetik özellikler gösterdiğinden şeker hastalarına da iyi geldiği söyleniyor.

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Vücuda enerji veriyor
Mahlep, bu özelliği nedeniyle afrodizyak etkisi de gösteriyor.

Karaciğerin sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor
Karaciğer hastalıklarının iyileşme sürecine destek oluyor.

Karın ağrılarını hafifletiyor
Böbreklerde yaşanan sorunlar nedeniyle oluşabilen ağrıları da hafiflettiği söyleniyor.

Kalp ve damar sağlığını destekliyor
Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor, bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

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Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor
İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkı da bulunuyor.

Mahlep sindirimi hızlandırıyor
Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak sindirimi hızlandırıyor.

MAHLEP NASIL TÜKETİLİR?

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Diğer meyvelerle kıyaslandığında mahlebin tadı oldukça acı olduğu için direkt dalından meyve olarak tüketilmesi pek yaygın bir kullanım değildir.

  • Türk mutfağında mahlebin en geniş kullanımı kurutulup toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılmasıdır. Başta poğaça olmak üzere hemen her hamur işinde mahlep kullanılabilir. Kimi zaman dondurmaların ve pastaların içinde şekerin tadını belirginleştirmesi için de kullanılır.
  • Toz halindeki mahlep ayrıca bal, tahin ve pekmezin içine karıştırılarak nefes darlığını gidermede kullanılabilir.
  • Mahlebin diğer bir kullanım alanı ise sadece kurutulmuş çekirdeklerinin suda yumuşatılması ve bu suyun içilmesi şeklindedir. Genelde karın ağrısı gibi iç organlarda meydana gelen ağrıların giderilmesinde bu yöntem kullanılır.

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