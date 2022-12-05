Faydalı sanarak yiyoruz ama iltihabı coşturuyor! Her evde bulunuyor: Ağrıları artıran o tehlikeli meyve...

Artrit, eklemlerde meydana gelen iltihabik durumlara verilen isimdir. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerde dayanılmaz ağrılara yol açan artrite neden olan pek çok faktör vardır. Milyonlarca kişi artrit ağrısı çekmektedir. Artrit için henüz bir tedavi olmamasına rağmen, semptomları yönetmenin yolları vardır. Diyet de durumu hafifletebilir veya kötüleştirebilir. Doktorlar Komitesi sağlık kurumu, “ağrı tetikleyici” olarak işlev görebilecek bazı yiyeceklere karşı uyarıda bulundu.

DİYET DEĞİŞİKLİĞİ AĞRINIZI GEÇİREBİLİR

“Genetik faktörler önemli olmakla birlikte, araştırmalar diyet dahil yaşam tarzı faktörlerinin rol oynadığını gösteriyor. Romatoid artritiniz varsa, diyet değişikliği size yardımcı olabilir ve hatta belki de ağrınızı tamamen ortadan kaldırabilir. Araştırma çalışmalarında, belirli tetikleyici gıdaları kesen birçok kişi, ağrılarının düzeldiğini veya kaybolduğunu bulmuştur."

BU BESİNLER AĞRILARI TETİKLİYOR

"Bunun nedeni, muhtemelen, bazı yiyeceklerin eklemlerde iltihaplanmaya yol açmasıdır. Bu yiyecekleri yemeyi kestiğinizde iltihaplanma da bitebilir.1000'den fazla artrit hastasıyla yapılan bir araştırma, kırmızı et, şeker, yağ, tuz, kafein ve itüzümü bitkilerinin durumu en çok kötüleştirdiğini ortaya çıkardı." Kaçınılması gereken "yaygın ağrı tetikleyicileri" besinler arasında elma ve domates de yer aldı.

SOLANİNLE ARTRİT ARASINDA BAĞLANTI VAR

Hem elmalar hem de domatesler, esas olarak itüzümü ailesinin türlerinde bulunan bir glikoalkaloid zehir olan solanin içerir. 2013 yılında Arap Nükleer Bilimler ve Uygulamalar Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, solanin ve artrit arasındaki bağlantıyı ele aldı. Solanin, patates, domates ve patlıcan gibi patlıcangiller familyasında ışığa maruz kaldığında üretilen zehirli bir bileşiktir.

AĞRILARI AZALTMAK İÇİN BU GIDALARDAN UZAK DURMAK GEREK

"Mevcut çalışma, solanin'in romatoid artrit semptomları üzerindeki etkisini araştırmak için menopoz sonrası 18 dişi albino fare üzerinde gerçekleştirildi." Çalışma şu sonuca vardı: "Mevcut çalışmanın verileri, eklem ağrısını hafifletmek ve aynı zamanda dokuların tahribatını azaltmak için yaşlılık ve menopoz sonrası artrit ve eklem şişmesinden muzdarip olan itüzümü bitkilerini ortadan kaldırması veya bunlardan kaçınması gerektiğini gösterdi."

SEMPTOMLARI KÖTÜLEŞTİRİYORSA DİYETTEN ÇIKARABİLİRSİNİZ

"Araştırmalar, itüzümü ve iltihaplanma arasında bir bağlantı tespit etmemiş olsa da, artritli bazı kişiler, itüzümü sebze ve meyvelerini yedikten sonra semptomların kötüleştiğini bildiriyor. Bu besinlerin semptomlarınızı düşünüyorsanız, onları iki hafta diyetinizden çıkarmayı deneyebilirsiniz. Yiyecekleri yemeyi iki veya üç gün arayla birer birer yavaşça yeniden deneyebilirsiniz."

Solanin içeren diğer gıdalar şunları içerir:

Patates

Patlıcan

Biberler

ARTRİT BELİRTİLERİ