HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Faydası 1 tatlı kaşığında saklı! Bunu yiyene hastalık uğramıyor

Faydası 1 tatlı kaşığında saklı! Bunu yiyene hastalık uğramıyor

18.12.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde baş gösteren kış hastalıklarını kendinizden uzak tutmanın sırları burada. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle kış aylarında, havalar soğuduğunda enfeksiyon veya kuru hava gibi çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz ağrısına, 1 tatlı kaşığı bal ve toz zencefille doğal çözüme ulaşılabileceğini söyledi. İşte hastalıklardan korunmak için doğal ve etkili çözüm yolları...

Faydası 1 tatlı kaşığında saklı! Bunu yiyene hastalık uğramıyor

Kış mevsiminde artış gösteren boğaz ağrısına doğal çözümlerle çare bulunabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, ağrıya karşı neler yapılabileceğini açıkladı.

TEDAVİ YOLLARI

Enfeksiyonların yol açtığı boğaz ağrısına zaman zaman ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, bulantı ve baş ağrısının da eşlik ettiğini dile getiren Ciğerli, "Boğaz ağrısına, virüslerin varlığı, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer dış etkenler sebep olabilir. Viral enfeksiyonların sebep olduğu boğaz ağrısı, tıbbi tedavi uygulanmakla beraber, bazen de kendiliğinden düzelen bir durumdur.

Bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan boğaz ağrısı ise antibiyotik ilaçlar veya besinler yardımıyla tedavi edilmektedir. Bunun haricinde yeteri kadar dinlenmek, uyumak, yüksek sesle konuşmamak da boğaz ağrısıyla başa çıkmanın yollarındandır" diye konuştu.

BU İKİLİYİ BİR TATLI KAŞIĞI TÜKETİN

AW352546_02

Boğaz ağrısını hafifleten ve ağrıya iyi gelen besinler hakkında bilgi veren Ciğerli, "Sık sık su tüketimi boğazın kurumasını ve tahriş olmasını önlemektedir. Zencefili 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp sabahları tüketebilir.

'SİRKE BOĞAZDAKİ BAKTERİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİR'

sirke6

Asetik asit içeriğinden dolayı sirke boğazdaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. 1 çay bardağı ılık suya atılmış 2 çorba kaşığı sirke ile gargara yapmak yeterli olacaktır.

İYOTSUZ TUZ İLE GARGARA

tuz ve su2

İyotsuz tuz ile yapılan gargaranın bakteriler ile savaşmada etkilidir. 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz atılarak hazırlanabilir" dedi.

İLTİHAPLANMAYI ÖNLER

AW352546_01

Antienflamatuvar özelliğiyle ıhlamurun iltihaplanmayı önlediğini sözlerine ekleyen Ciğerli, "Ihlamur iltihaplanmayı önler ve doğal antienflamatuvar özellik gösterir. Ihlamur çayı tüketimi de boğaz enfeksiyonlarıyla başa çıkmada etkili olacaktır.

EN GÜÇLÜ ANTİBİYOTİK

soğan sarımsak

Soğan ve sarımsak da en güçlü doğal antibiyotik kaynaklarındandır. Bu besinlerin tüketimi hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla başa çıkmada son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
bal zencefil kış
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

Cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: Salim Güran'ın telefonunda bulundu

Cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: Salim Güran'ın telefonunda bulundu

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.