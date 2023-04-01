Faydası yaprağında! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize çay tarifi: Ramazanda sindirimi kolaylaştırıyor!

Enginar sebzesinin faydalarının yanında enginar yaprağının da bilinmeyen faydaları bulunuyor. Anne sütünü arttırdığı söylenen enginar yaprağı, çay olarak tüketilebiliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, mucize faydaları bulunan enginar yaprağı hakkında konuştu. Özellikle sindirimi kolaylaştıran enginar yaprağı çayı ramazan ayında rahatlıkla tüketilebilir.

SAHURDA İÇİLEBİLECEK EN GÜZEL ÇAY!

Enginarın yapraklarının çöpe atılmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, enginar yaprağı çayının mucize faydalarını saydı. Enginar kurutulup yaprakları makasla kesildikten sonra çayı kolaylıkla yapılabilmektedir.

Özellikle ramazan ayında yemekten sonra sıkışma yaşayan vatandaşlar için sindirimi kolaylaştırıcı özelliğini vurgulayan Saraçoğlu, enginar yaprağının diğer önemli faydalarını da saydı.

Enginar yaprağı çayının faydaları;

Antioksidan ve antibakteriyel bir bitkidir.

Anne sütünü artırır.

Sindirim sitemini düzenler ve hazımsızlığı engeller.

İdrar sökücü ve ödem atıcıdır.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelir.

Safra salgısına yardımcıdır.

Kan şekeri seviyesini düzenler.

Kolesterolü düzenler.

Eginar yaprağı kürü tarifi;

Kaynamakta olan bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı enginar yaprağı ilave edilir ve 7 dakika demlenir. Günde bir kez tok olarak içilmesi tavsiye edilir.

RAMAZANDA BUNLARI TÜKETMEKTEN KAÇININ!

Şarküteri ürünlerinin üzerini çizmemiz gerektiğini dile getiren İbrahim Saraçoğlu, aşırı tuz içeren, salam, sucuk, sosis, pastırma, peynir gibi ürünleri sahurda olabildiğince az tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Bu besinlerin içerisinde yer alan yüksek tuz oranı tansiyonu yükseltebilmektedir.