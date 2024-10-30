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Faydasını bilen çok az! Nörologlar açıkladı: Kahvenize bunu eklemek beyni ve hafızayı güçlendiriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 08:21
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Birçok kişi kahve olmadan 'yaşayamayacağını' iddia ediyor, ancak çok az kişi kahvenin sağlığınız açısından gerçek faydalarını biliyor. Daha da az kişi, kahveye sadece birkaç lezzetli malzeme ekleyerek onu beyniniz ve genel sağlığınız için daha da faydalı hale getirebileceğinizi biliyor. Nöroloji uzmanı, sabah kahvenize bu malzemeleri eklemenin beyin fonksiyonlarınızı ve hafızanızı artırabileceğini ortaya koydu.

Faydasını bilen çok az! Nörologlar açıkladı: Kahvenize bunu eklemek beyni ve hafızayı güçlendiriyor!

Amerikalı nörolog Dr. Brandon Crawford'a göre kahvenizi beyniniz ve ruhsal sağlığınız için bir iksire dönüştürebilecek beş baharat şöyle:

Crawford, 'She Finds' adlı web sitesinde tarçın, zencefil, zerdeçal, hindistan cevizi ve karabiberin nöroproteksiyon açısından önemli faydalar sağladığını vurguladı.

Baharatlar, beyin sağlığını korumaya ve nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan antioksidanlar, antiinflamatuarlar ve diğer kimyasallar içerir.

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Tarçın özellikle yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor ve bu sayede Alzheimer gibi hastalıkların gelişiminde önemli bir risk faktörü olan beyindeki oksidatif strese karşı güçlü bir araç haline geliyor.

Oksidatif stres, vücuttaki zararlı serbest radikaller ile sağlıklı antioksidanlar arasındaki dengesizlik anlamına gelir ve bu durum hücre ve doku hasarına yol açabilir.

Aynı zamanda sağlıklı bilişsel işlevlerin önemli bir parçası olan kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine de yardımcı olur.

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Zencefil de aynı derecede faydalıdır; beyindeki nörotransmitterlerin dengelenmesine yardımcı olur, konsantrasyonu ve zihinsel çevikliği artırır.

Aynı zamanda iltihap gidericidir ve antioksidan içerir, beyin hasarını ve oksidatif stresi azaltır.

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Uzun zamandır sağlık açısından faydalarıyla övülen zerdeçal, Dr. Crawford tarafından da öneriliyor.

Baharatın, yeni nöronların oluşumunu teşvik ettiği ve beyin dejenerasyonuyla mücadele ettiği bilinen bir hormon olan BDNF seviyelerini düşürdüğünü söylüyor.

Aynı zamanda güçlü bir iltihap giderici ve antioksidandır, sağlıklı beyin fonksiyonlarını ve hafızayı destekler.

Ancak zerdeçal, karabiberle birlikte kullanıldığında en iyi şekilde emilir.

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Muskat ise nöroprotektif özelliklere sahip olup hafızayı geliştirmeye, nöron dejenerasyonunu azaltmaya yardımcı olabilir ve iyi ruh hali ile ilişkilendirilir.

Crawford'a göre, bu baharatlardan sadece birini kızartmanıza eklemek uzun vadeli beyin sağlığınıza yardımcı olabilir ve bunların hepsinden lezzetli bir baharat karışımı oluşturmak uzun ve mutlu bir yaşamın sırrı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
kahve
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