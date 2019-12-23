"Fayton atlarının egzersiz ihtiyacı olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Adalar'daki fayton atlarının uzun zaman ahırda tutulmasının egzersiz ihtiyacını ortaya çıkaracağını belirterek, egzersiz yapamayan atların bir süre sonra kas ve iskelet sistemlerinde sorunlar yaşanacağını, o nedenle yapılacak testlerin süresi içinde sonuçlandırılması ve atların akıbetinin belli olmasının şart olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği tarafından Adalar'da uygulamaya konan üç aylık fayton yasağı, başta hayvanseverler olmak üzere toplumun geniş bir kesiminde memnuniyet sağlarken, dikkat edilmesi gereken yeni durumları da gündeme taşıdı.

Kararı hem atlar hem de insanlar açısından olumlu karşılayan İstanbul Veteriner Hekimler Odası, yeni dönemde özen gösterilmesi gereken noktalara dikkati çekerek uyarılarda bulundu.

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1500 atın yaşadığı Adalar'da kapalı alanların az olduğunu, altyapısı iyi olmayan bu barınaklarda atların birbirine çok yakın şekilde kalacağını belirtti.