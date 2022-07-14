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  4. Fayton gezisinde facianın eşiğinden dönüldü! İkisi çocuk beş kişi...

Fayton gezisinde facianın eşiğinden dönüldü! İkisi çocuk beş kişi...

14.07.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da bindikleri faytonla gezmeye çıkan ikisi çocuk dört kişi, sürücünün ürken atı durduramaması üzerine ölümden döndü. Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaza yapmadan ilerleyen fayton, tekerinin yerinden çıkması sonrası anca durabildi. Faytonda bulunan kadınlardan Emine Ö., fenalık geçirerek bayıldı.

Fayton gezisinde facianın eşiğinden dönüldü! İkisi çocuk beş kişi...

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ikisi çocuk dört kişi, Abidin Y.’nin kullandığı faytona binerek gezmeye çıktı. Fayton Atatürk Parkı’na geldiğinde bir anda at ürkerek hızla caddede koşmaya başladı. Sürücü Abidin Y., dört nala koşan atı ne yapsa da bir türlü durduramadı. Faytondaki kadınların yardım çığlığını duyan motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı. Trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekerinin yerinden çıkması üzerine durdu. Korkulu anların yaşandığı olayda faytonda bulunan kadınlardan Emine Ö., fenalık geçirerek olduğu yere bayıldı. Emine Ö, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fayton sürücüsü ile diğer yolcularında yaşananlardan bir hayli korktukları gözlendi.

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Polis ekiplerine yaşadıklarını anlatan fayton sürücüsü Abidin Y., “Bir yere çarpmadan buraya kadar geldik. Allah korudu bizleri. Yoksa bir arabaya çarpsak parçalanırdık. Büyük bir kaza atlattık" dedi.

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Torunlarına sarılan kadınsa yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerinden atamadı. Sahibi tarafından bağlı olduğu faytondan çıkarılan at ise götürüldü. Korkudan bayılan Emine Ö.’de yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Faytonun araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yaklaşık 2 kilometre kaza yapmadan ilerlemesi herkesi şaşırttı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman fayton
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