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Fayton kazası kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da korna çalınmasıyla ürken at şaha kalktı, fayton kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Fayton kazası kameralara yansıdı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da korna çalınmasıyla ürken at şaha kalktı, fayton kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi önünden henüz adı bilinmeyen kadın turisti faytona alan Besim E., kent turu yaptırmak için hareket etti. Ali Çetinkaya Caddesi üzerine gelen faytonun 2 atından biri, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran otomobilin klakson çalmasıyla ürktü. Ürken atlar, şaha kalkıp bir anda hareket edince dizginleri kopardı. Bu sırada faytonun sürücüsü Besim E., atını durdurmak için hareket etse de başarılı olamadı. Hızla ilerleyen at önünde duran Adem Mutlu yönetimindeki 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada faytonda yolcu konumundaki turist kadın ise yere yüz üstü düşerek yaralandı. Otomobile çarpan at ise iki bacağından yaralandı. Olay yerine gelen polis, fayton sürücüsü Besim E.'yi alkol muayenesinden geçirdi. Besim E.'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde faytona koşulan atların bir anda hızlandığı, fayton sürücüsü Besim E.'nin ise düştüğü görülüyor. Ayağa kalkan Besim E.'nin faytonun arkasından koşmaya başladığı sırada ise faytondaki kadın turistin düştüğü görüntülerde yer aldı. Çevredekiler kadına yardıma gelirken, bazılarının ise atları durdurmak için faytonun arkasından koştuğu görüldü. Sürücünün oturduğu kısımda bulunan diğer kadınla hızla ilerleyen atların kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı da görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Fayton kazası kameralara yansıdıFayton kazası kameralara yansıdıFayton kazası kameralara yansıdıFayton kazası kameralara yansıdı

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