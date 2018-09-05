Faytona koşulan at ürkünce otomobilin üstüne çıktı

Antalya'da, faytona koşulan at, bir otomobilin kornasından ürkünce park halindeki bir otomobilin üstüne çıktı. Faytonda bulunan turist yere düşerek yaralandı.
Muratpaşa ilçesinde Tarihi Kaleiçi önünde, kadın turist kent turu yapmak için B.E'nin kontrolündeki faytona bindi. Faytona koşulan iki attan biri, bir otomobilin korna çalmasıyla ürktü. Şaha kalkıp hızla ilerleyen at, park halindeki Adem Mutlu'ya ait 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Faytondaki turist kadın, yere düştü.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobile çarparak bacaklarından yaralanan at için ise veterinerden destek istendi.
Alkollü olduğu ileri sürülen fayton sürücü, polis merkezine götürüldü.
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