Faytona koşulan at yol ortasına yığıldı, hayvanseverler isyan etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da faytona koşulan bir atın, iddiaya göre sıcaktan ve susuzluktan dolayı yere yığılması ve ayağa kalkmak için çırpınışı, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Olay, geçen 17 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde, tarihi Kaleiçi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, kent turu yapmak isteyen bir grup turisti faytona bindiren adı henüz öğrenilemeyen faytoncu, bir süre kent merkezinde gezinti yaptı. Faytona koşulan iki attan biri sıcak hava ve susuzluğa daha fazla dayanamayarak yol ortasında yere yığıldı.

Koşum takımları üzerinden çıkarılan at, bir süre yerde çırpınıp ayağa kalkmaya çalıştı. Birkaç denemeye rağmen başarılı olamayan at çırpınmayı bırakarak hareketsiz şekilde yere yattı. Atın yaşadığı zor anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atın sağlık durumuyla ilgili bilgiye ulaşılamazken görüntünün sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması üzerine hayvanseverler duruma isyan etti.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atın son durumuyla ilgili bilgiye ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Atların bu şekilde bir yaşama mahkum edilmesine katlamadıklarını belirten Yanık, “Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edeceğiz. Fayton olayını Antalya'da bitireceğiz. Atlar sıcakta koşturuluyor, birçoğu susuzluktan ve yorgunluktan ölüyor" dedi.