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Faytona koşulan atların yeni evi Doğal Yaşam Parkı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

İzmir'de çalışmalarına izin verilmeyen faytonculardan alınan ve zabıtanın operasyonunda ele geçirilen 36 at, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı

İZMİR (AA) - Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla faaliyetlerine İzmir genelinde son verilen faytonculardan alınan ve zabıtanın operasyonunda ele geçirilen 36 at, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevzuatın tamamlanmasının ardından faytona koşulan 32 at ve 16 fayton satın alındı. Zabıta ekiplerinin operasyonunda ele geçirilen 4 hayvanla birlikte sayıları 36'ya ulaşan atlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Parkta bakıma alınan atlara yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerin verildi, temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemi kuruldu ve yaşam alanları düzenli olarak temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir ilke imza attığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada gördüğümüz özgürlük, atların mutluluğu, bizi de mutlu etti çünkü bu yıllardır uğraştığımız bir mücadeleydi. Meşale İzmir'den yandı. Atların şu an üzerlerinde kırbaç yok, kendi özgür alanları var, yemeklerini yiyorlar ve dolaşıyorlar. Yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin kamuoyunda oluşturduğu bilinç ve başkanımızın da vizyonuyla bu gerçekleşti. Onları burada sağlıklı gördük, çok mutluyuz."

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Anahtar Kelimeler:
at fayton HAYTAP İzmir Doğal Yaşam Parkı

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