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Faytoncular ile polis arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü

27.07.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da vatandaşların şikayeti üzerine uyarılan faytoncular, akşam saatlerinde eylem yaptı. Şehrin en işlek caddesinde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular ile polis arasında arbede yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya anbean yansıdı. İşte detaylar...

Faytoncular ile polis arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü

Nostaljik turlar ve şehrin en işlek caddelerinde gezi yaptıran faytoncular akşam saatlerinde Erzurum’u birbirine kattı. Trafiği tehlikeye soktukları, gürültü kirliliğine sebep oldukları nedeniyle vatandaşların şikayeti üzerine Emniyet güçleri tarafından gündüz uyarılan faytoncular duruma itiraz etti.

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Akşam saatlerinde şehrin en işlek caddesinde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular; Vali, Belediye Başkanı ve yetkililer ile görüşmek istedi. Amaçlarına ulaşmayan faytoncuları polis uyarmasına rağmen eylemleri devam etti.

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Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bu arada bazı fayton sahipleri üzerlerine benzin döküp kendilerini yakmak istedi, bazıları da kendilerini bıçakla yaralamak istedi.

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Aileleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi’ni kapatan ve polise mukavemet eden şahıslara emniyet güçleri müdahalede bulundu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum fayton

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