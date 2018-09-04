Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi önünden henüz adı bilinmeyen kadın turisti faytona alan Besim E., kent turu yaptırmak için hareket etti. Ali Çetinkaya Caddesi üzerine gelen faytonun 2 atından biri, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran bir otomobilin klakson çalmasıyla ürktü.
ÖNCE DİZGİNLERİ KOPARDI ARDINDAN OTOMOBİLE ÇARPTI
Ürken at, şaha kalkıp bir anda hareket edince dizginleri kopardı. Bu sırada faytonun sürücüsü Besim E., atını durdurmak için hareket etse de başarılı olamadı. Hızla ilerleyen at önünde duran Adem Mutlu yönetimindeki 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada faytonda yolcu konumundaki turist kadın ise yere yüz üstü düşerek yaralandı. Otomobile çarpan at ise iki bacağından yaralandı.
FAYTON SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turist kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bacakları kanayan at için de bir veterinerden destek istendi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, fayton sürücüsü Besim E.’yi alkol muayenesinden geçirdi. Besim E.'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Besim E. polise verdiği ilk ifadesinde, atlarından birinin klakson sesi üzerine ürktüğünü belirterek, “Hızlıca koşmaya başladı. Daha sonra dizginleri koptu ve hakim olamadım” dedi.
Fayton sürücüsüne ceza yazan ekipler, kazayla ilgili tutanak tuttuktan sonra Besim E.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.
(DHA)
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