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Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla İzmir genelinde fayton faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından toplam 36 at ve 16 faytonu satın alarak İzmir Doğal Yaşam Parkına götürdü.İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs’tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesini iptal ederek fayton taşımacılığı faaliyetine İzmir ili genelinde son vermişti.Öte yandan, kent geneline yönelik yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından Karşıyaka’da 16, Selçuk’ta 12, Dikili’de ise iki faytonun faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, satın alınan 32 at ve 16 faytonu İzmir Doğal Yaşam Parkına götürdü.Kaçak faytonlara sıkı takipBüyükşehir, kaçak fayton faaliyetlerini de sıkı takip ediyor.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla İzmir genelinde fayton faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından toplam 36 at ve 16 faytonu satın alarak İzmir Doğal Yaşam Parkına götürdü.
İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs’tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesini iptal ederek fayton taşımacılığı faaliyetine İzmir ili genelinde son vermişti.
Öte yandan, kent geneline yönelik yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından Karşıyaka’da 16, Selçuk’ta 12, Dikili’de ise iki faytonun faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, satın alınan 32 at ve 16 faytonu İzmir Doğal Yaşam Parkına götürdü.

Kaçak faytonlara sıkı takip
Büyükşehir, kaçak fayton faaliyetlerini de sıkı takip ediyor. Zabıta ekipleri, kaçak fayton faaliyeti yaparken yakalananlara ilk önce uyarı, faaliyet devam ederse de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararınca para ve ata el konma cezası veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sıkı denetimi sonucunda dört atın daha İzmir Doğal Yaşam Parkına getirilmesiyle parka getirilen at sayısı toplam 36 oldu.
İzmir Doğal Yaşam Parkına getirilen atlara düzenli olarak bakım yapılıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Vekili Fidanlıklar Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir, atlara çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Bugün itibariyle Doğal Yaşam Şube Müdürlüğümüze getirilen at sayısı 36 ve güvenli bir şekilde bakım altına alındılar. Atlarımızı yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerle besliyoruz. Aynı zamanda tamamen temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemleri kurduk. Yaşam alanları da düzenli olarak temizleniyor" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir ilke imza attığını vurgulayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da, "Buraya geldiğimiz zaman gördüğümüz özgürlük, atların mutluluğu bizi de mutlu etti; çünkü bu yıllardır uğraştığımız bir mücadeleydi. Meşale İzmir’den yandı. Atların şu an üzerinde kırbaç yok, kendi özgür alanları var, yemeklerini yiyorlar ve dolaşıyorlar. Yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin kamuoyunda oluşturduğu bilinç ve tabi başkanımızın da vizyonuyla bu gerçekleşti. Onları burada sağlıklı gördük, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında

Faytonlar kaldırılmıştı, o atlar artık İzmir Doğal Yaşam Parkında
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