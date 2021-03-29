Fazıl Ender Uzun kimdir? Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı serisinin sevilen ismi ve daha sonra Akasya Durağı'nda da karşımıza çıkan Fazıl Ender Uzun; 69 yaşındayken hayatını kaybetti. Usta isim bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fazıl Ender Uzun'un hayatı merak edilirken ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

HABABAM SINIFININ YAZARI KİMDİR? RIFAT ILGAZ KİMDİR?

Hababam Sınıfı'nın yazarı, öykücü, romancı, şair ve öğretmen olan Rıfat Ilgaz yazarlığa başladığı günlerden ölümüne kadar yasaklar ve baskılar altında sanatına hayat vermeye çalıştı. Yazdığı çocuk kitapları dahi sorgulandı, toplatıldı. O dönemlerde yasaklanan 'Karartma Geceleri' eseri yıllar sonra MEB'in 100 Temel Eser listesine girdi.

Hababam Sınıfını Dolmuş Dergisinde bölümler halinde yayımlamaya başladığında okuyucudan ciddi bir ilgi gördü. İlginin üzerine parça parça hikayeler şeklinde yazmaya devam etmiştir. Dergide yayınlanan öyküler 1957 yılında roman haline getirildi.



