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Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vefatının 10. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vefatının 10. yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Ersoy, şair Dağlarca'nın vefatının 10. yılı dolayısıyla, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, mesajında "Türkiye'de ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen, birçok ülkede şiirleri okunan ve kitapları pek çok dile çevrilen Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı vefatının 10. yılında rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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10. yıldönümü Fazıl Hüsnü Dağlarca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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