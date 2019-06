Fazıl Say, Antalya’da sahne aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da Antalya Akra Caz Festivali’nde dinleyenlerle buluştu. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Fazıl Say piyanodaki güçlü yorumu ve sahne performansı ile dinleyenleri büyüledi. Konserin ilk yarısında Say, son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı adlı eserini seslendirdi. Konsere başlamadan önce seyircilere Truva eserini anlatarak, eseri Antalya’da ilk kez çalmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konserin ikinci yarısında ise, yine son eserleri arasında bulunan İzmir Süiti’ni çaldı. Summertime, Paganini Jazz ve Alla Turca gibi caz eserlerini yorumlarken, dinleyenler tempo tutarak sanatçıya eşlik edince oldukça keyifli anlar yaşandı. Sanatçı konser sonunda dakikalarca alkışlandıktan sonra yeniden sahneye çıktı ve Karatoprak adlı eserini bis parçası olarak çaldı.

Fazıl Say" Truva’yı Antalya’da ilk kez Akra Caz sahnesinde sizlerle buluşturmak çok güzel"

Antalya ‘da yeniden izleyici ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren ünlü sanatçı, “Truva adlı eserimi Türkiye ‘de birçok şehirde seslendirme imkanım oldu. Antalya’da da ilk kez Akra Caz Festivali’nde sizler için çalacağım. Bu sahnede sizlerle bir arada olmak büyük keyif. Bu gece sizlerle bu güzel festivalde olmak güzel" dedi.