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Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 22:59 | Son Güncelleme

 DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine ‘İzmir Suiti’ ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.

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