HABER

Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 23:54 | Son Güncelleme

 DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine ‘İzmir Suiti’ ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
DSİ'ye ait malzemeleri çalan şüpheli tutuklandıDSİ'ye ait malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı
Bolu’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdıBolu’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.