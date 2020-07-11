Fazıl Say'dan Ayasofya açıklaması! 'Ben devletin bu kararına katılmadım'

Yaklaşık 1000 yıl Kilise, yaklaşık 500 yıl Cami yaklaşık 85 yıl da müze olarak var olan AyaSofya...

"Yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ederim. Tüm bu yorumlar siyasilerden çok daha üst düzeyde diye düşünüyorum. Benim inançlara inananlara saygım var, onlardan da beklentim saygı, Siyasilerin bu konuda ne dediği kendi meseleleridir. Mühim olan filozofların ve insanlığın algısı ve düşüncesidir. Yukarıdaki yazıma ek olarak;

Ayasofya 'nın müze statüsünün düşürülmesi ve cami olarak ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından açıklama yapan Fazıl Say, "Bakın, Yunanistan'da, İspanya'da camilerin yakılıp yıkılmasından veya kiliseye çevrilmesinden bunun yanlışlığından bahsetmişsiniz, haklısınız, bunlar olmuştur tarihte, ama biz onların yanlışlarına yeni bir 'yanlış' ile cevap vermeli miyiz? Bu nedir, 'intikam' mı alıyoruz? 'Dünya mirası', koruması, müze olarak kalması felsefi olarak doğru olandı" dedi.

Benim objektif bakış açımla,

Sultan Ahmet ve Aya Sofya’nın yan yana duruyor olması asıl SEMBOL idi. BARIŞIN, dinlerin kardeşliğinin sembolü, ve dünya, insanlık kanımca İstanbul’u en çok bu yüzden seviyordu.

Ben de bu “birlikte var olan” uygarlık ve kardeşlik sembolünden gurur duyuyordum açıkçası,

Burada 3 milyon turist, ve turizm geliri filan asla konum değildir, Konu aslında daha “dünya mirası” “insanlığın ortak meselesi”

"HATA BURADA BAŞLIYOR"

Bazı siyasiler buna katılmayabilir, bu sadece “milli meseledir” diyebilir. Ama hata işte burada başlıyor. Bakın, Yunanistan'da, İspanya'da Camilerin yakılıp yıkılmasından veya kiliseye çevrilmesinden bunun yanlışlığından bahsetmişsiniz, haklısınız, bunlar olmuştur tarihte, ama biz onların yanlışlarına yeni bir “yanlış” ile cevap vermelimiyiz? Bu nedir, “intikam” mı alıyoruz? “Dünya mirası”, koruması, Müze olarak kalması felsefi olarak doğru olandı.

Kimseyi incitmeden bunu yazmak istedim. Katılabilirsiniz katılmayabilirsiniz.

Ben devletin bu kararına katılmadım. Bunu Covid-19 salgın günlerinde, dünya ile dayanışma içinde olunması en çok gereken anda yapılmış olmasını da anlayamıyorum? Yadırgıyorum.

Belki açıklarsınız?

Biz bu salgını bir türlü sıfırlayamadık, bunca derdin arasında, virüs salgını ile AyaSofya kararının aynı döneme raslamasını da yadırgıyorum, camilerin salgın sebebi kapalı olduğu aylar geçirdik.

Ben bazı konuların siyasi değil insani düşünülmesini isterdim."

