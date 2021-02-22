Fazıl Say'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Gazeteci Uğur Dündar'ın 2018'de Halk TV'de yayımlanan "Halk Arenası" programındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Fazıl Say'dan destek geldi.
4 yıl 8'er ay hapisleri istenen Gezen ve Akpınar için sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü piyanist, "Dost taraf olur. Ben bu sanatçıların dostuyum. Onlara müteşekkirim. Ve onlardan yana tarafım" dedi.
"İkisi de çok sevdiğim sanatçı. Düşünün, tüm ömrümüz boyunca bizi kimi zaman katıla katıla güldürdüler, kimi zaman da düşündürdüler. Üstün yetenekli, verimli, ve topluma fayda sağlayan şekilde öğretici iki insan; Metin Akpınar ve Müjdat Gezen.
Her insana hitaben şunu söylemek isterim; Fikirler insanına göre farklı farklıdır, ve farklı olması suç değildir, farklı olması asıl olması gerekendir, fikir zenginliği iyi olandır, bu ülke için, bu dünya için ve insanlığın süregelen gelişimi için… Siyasi fikirler, inanç üzerine ya da sanatsal fikirler ve hatta spor üzerine, futbol üzerine güncel olaylar üzerine, salgın üzerine.
Hepimizin farklı bakış açıları var.
İktidar ve muhalefet üzerine de elbet…
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bu toplumun dostudur, bu topluma sevgi ile emek ile alın teri ile değer üstüne değer katmışlardır.
Bakın; ben "Düşünce suçu" denilen son derece "subjektif" konuda hataları olduğunu düşünmüyorum, ve bir "hata"dan bahsediliyorsa, bu her tarafa çekilebilir bir şeydir, – "düşünceler" sürekli hukuk önünde, "birilerinin" işine gelince veya gelmeyince.
Şu salgın döneminde, el üstünde taşımamız gereken bu memleketin bu saygın sanatçılarına ben sahip çıkmaktan yanayım. Onların değerini bilmekten yanayım. Ve sanatçısı da devlet adamı da bu toplumda yer edinmelidir, düşünceleri en zıt noktada olsa bile.
Dost taraf olur.
Ben bu sanatçıların dostuyum.
Onlara müteşekkirim.
Ve onlardan yana tarafım!"
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