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Fazıl Say, Ece Dağıstan ile evleniyor! Ece Dağıstan kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 21:06 | Son Güncelleme

Yıllardır ilişkileri devam eden Fazıl Say-Ece Dağıstan çiftinden mutlu haber geldi. Say-Dağıstan çifti Milano'da evlenecekler. Peki, Fazıl Say ile evlenecek olan sevgilisi Ece Dağıstan kimdir, kaç yaşındadır?

Fazıl Say, Ece Dağıstan ile evleniyor! Ece Dağıstan kimdir?

Dünyaca ünlü Fazıl Say nihayet nikah masasına oturuyor. 2012'den beri aşk yaşadığı Ece Dağıstan ile dünyaevine gireceği haberi hayranlarını sevindirdi. Konser sonrası İstanbul'a dönen Say, Ece Dağıstan ile 24 Ocak'ta Milano'da bir düğün ile evlenecek. Peki, Fazıl Say'ın aşkını nikah masasına taşıyan Ece Dağıstan kimdir, kaç yaşındadır?

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ECE DAĞISTAN KİMDİR?
1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ece Dağıstan, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı'na girerek Vedat Çorbacı ve Seçil Akdil'in öğrencisi oldu. 1993 yılında eğitimine Viyana Müzik Akademisi'nde "Konser Piyanistliği" ve de "Müzik Pedagojisi" bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam eden

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Dağıstan, birçok karma ve tek resitallere katıldı. Yaklaşık 4 senedir, rock müzisyeni olan Teoman'ın akustik projesi olan "Yavaş Yavaş"ın da piyanistliğini yapan ünlü isim 2012'den beri dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aşk yaşıyor.

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