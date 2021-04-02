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  4. Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kaç yaşında?

Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kaç yaşında?

02.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Dağıstan ve Fazıl Say, 2019 yılında İtalya Milano’da dünya evine girmiştir. Ece Dağıstan 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitim almış ve daha sonra müzik eğitimi almak için Viyana’ya gitmiştir. Ece Dağıstan daha önce Teoman ile de çalışmıştır. Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan’ın evlilikleri ile ilgili yaptıkları açıklama ise bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kaç yaşında?

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, yaptıkları açıklamada; “Hala sevgili gibiyiz, evlerimizi birleştirmedik. Birbirimize hala sırt çantamızla gidip geliyoruz.” Demişti. Bu haberden sonra birçok insan bu durumu garip karşılasa da evliliklerinin halen mutlu bir şekilde devam ediyor olması ise sevenlerini mutlu ediyor. Peki Ece Dağıstan kimdir?

fazıl say ece dağıstan

ECE DAĞISTAN KİMDİR?

Fazıl Say ile 24 Ocak tarihinde Milano’da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi'nde “Konser Piyanistliği” ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti.

ece dağıstan ve fazıl say

Ece Dağıstan bir dönem Teoman ile birlikte çalışmıştır.

fazıl say ece dağıstan1

ece dağıstan fazıl say2

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Fazıl Say
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