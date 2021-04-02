Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kaç yaşında?

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, yaptıkları açıklamada; “Hala sevgili gibiyiz, evlerimizi birleştirmedik. Birbirimize hala sırt çantamızla gidip geliyoruz.” Demişti. Bu haberden sonra birçok insan bu durumu garip karşılasa da evliliklerinin halen mutlu bir şekilde devam ediyor olması ise sevenlerini mutlu ediyor. Peki Ece Dağıstan kimdir?

ECE DAĞISTAN KİMDİR?

Fazıl Say ile 24 Ocak tarihinde Milano’da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi'nde “Konser Piyanistliği” ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti.

Ece Dağıstan bir dönem Teoman ile birlikte çalışmıştır.





