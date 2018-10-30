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Fazıl Say "İzmir Süiti" adlı eserini seslendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

Piyanist Fazıl Say, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 150. kuruluş yıl dönümü için hazırladığı eseri sanatseverlerle buluşturdu

İZMİR (AA) - Piyanist Fazıl Say, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 150. kuruluş yıl dönümüne özel bestelediği "İzmir Süiti"ni seslendirdi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel programın konuğu olan Say, 23 Eylül 1868'de faaliyete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuruluş yılı kutlama etkinlikleri kapsamında bestelediği eser için sahne aldı.

Say, konser öncesinde yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından bir yıl önce kenti müzikle anlatan bir eser yapmasının talep edildiğini, bu isteği geri çeviremediğini dile getirdi.

Say, "İnsanların severek dinlemek istediği, yalın ve İzmir dokulu bir şey bestelemek istedim. Eserin finalinde ise bir caz zeybek çalışması var, cazseverlerin de ilgisini çekecektir. Her yerde bol bol çalacağım, diğer meslektaşlarımın da severek repertuvarlarına alacağını düşündüğüm, sevgi ile doğmuş bir saatlik bir süit hazırladım." diye konuştu.

Fazıl Say, ''İzmir Süiti, piyano için opus 79" adlı eserin, ara vermeden devam eden "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir’de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir’de", "Urla Şiiri", "Rachmaninov İzmir’de" ve "Zeybek" başlıklarını taşıyan 7 bölümden oluştuğu bilgisini verdi.

Say'ın konseri, salonu dolduran sanatseverler tarafından ilgiyle dinlendi.

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