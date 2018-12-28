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Fazıl Say, İzmir'de konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin sanat merkezlerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) 10'uncu yaşı, Fazıl Say konseri ile kutlandı.

Fazıl Say, İzmir'de konser verdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin sanat merkezlerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) 10'uncu yaşı, Fazıl Say konseri ile kutlandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan sanat merkezinin yeni yaşı, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın verdiği konserle kutlandı. Sanatçı, İzmir Belediyesi'nin 150'nci yılı için bestelediği 'İzmir Süiti' adlı eserini İzmirli sanatseverler için seslendirdi. 'Körfez Dalgaları', 'Brahms İzmir’de', 'Kordon’da Sessiz Sabah', 'Chopin İzmir’de', 'Urla Şiiri', 'Rachmaninov İzmir’de' ve 'Zeybek' başlıklı 7 bölümden oluşan İzmir Süiti, büyük beğeni topladı. Truva sonatı ile konserine ayrı bir renk katan Fazıl Say’ın performansına Yekta Kopan da anlatımıyla eşlik etti. AASSM'nin muhteşem akustiğinde daha da etkileyici olan melodileri büyük beğeniyle izleyen İzmirli sanatseverler, Fazıl Say'ı dakikalarca ayakta alkışladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na İzmir’e böyle bir salon kazandırdığı için sanat camiası adına teşekkür eden Say, AASSM’nin 10'uncu yılını da kutladı.

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Fazıl Say, İzmir'de konser verdiFazıl Say, İzmir'de konser verdiFazıl Say, İzmir'de konser verdiFazıl Say, İzmir'de konser verdi

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