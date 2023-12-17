Fazıl Say kimsenin bilmediği Cem Adrian hikayesiyle şaşırttı! "O zaman Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Piyanist, müzisyen Fazıl Say sosyal medyada yaptığı Cem Adrian paylaşımıyla dikkat çekti. Say, şarkıcı Cem Adrian’ı ilk kez 2004 yılında Demet Sağıroğlu’nun demo kaydında keşfettiğini anlattı.

Adrian’dan “ilginç ve uhrevi bir karakter” diyerek bahseden Say, “O gün Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu” dedi.



Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Adrian’la tanışma hikâyesini şöyle anlattı:

"Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti. Bu demoyu dinlediğimde beni şoka uğratan, tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav) ve şekilden şekile girip her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, çok etkileyici bir şiirsellik ,

özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım.

İlginç ve uhrevi bir karakterdir Cem.

"DOĞAÜSTÜ BİR DURUMU VARDI"

Neyse; o gün;

Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu. Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali, çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 cm daha uzunu bir ses gırtlağı ile, insan üstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in, 100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar.

Teorik bilgisi azdı. Ben o yıllarda 34 yaşımdaydım, Bilkent Üniversitesinde 2 yıllığına çok özel bir sınıfa ders veriyordum, Cem’i de yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım. Teorik bilgisini, armoniyi, piyanoyu, orkestrasyonu biraz olsun bilmesi gerekiyordu. Nitekim hayatının ilk ciddi konserlerini benimle 2004-5 yıllarında Bilkent’de verdi.

Bir yandan İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” onun ilk hit şarkısı oldu.

"KUŞ KENDİ UÇMALIYDI"

2006 yılında “İnsan İnsan” şarkımın hepinizin bildiği tek kaydı olanında Cem de vardı (ilk 1 dakikasında) Babylon’da ilk İstanbul konserimizi verdik, Hamburg ve Bremen’de ilk yurt dışı. Sonra Cem’i yalnız bıraktım. Kuş kendi uçmalıydı. Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi, her yıl neredeyse 250 konser veriyor, ( biraz fazla veriyor hatta!) Çok sayıda Hit şarkısı oldu. 24/25 Aralık İstanbul Vw Arena’da 20 yıl sonra bu özel “öğrencim” ile ve özel bir repertuvar ile tekrar sahnedeyiz. Biletlerin tamamı tükendi. Elbet seneye de devam ederiz.

Konserden sonra bana bir tarot falı da bakar artık."





