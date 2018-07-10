Fazıl Say: 'Konserim zorla kaldırıldı'

Say’ın açıklaması şu şekilde;

Sevgili dostlar.

Üzgünüm, yazacaklarımı okuyun…

Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki 14 Ağustos konserimin iptalinin sebepleri ile ilgili. Konser kaldırılması bir sanatçıyı elbetteki üzer…

Hayatım boyunca bana verilmiş yeteneğin, meziyetlerin insanlığa ve memleketime olan borcunu ödemek için çok çalıştım ve emek verdim, hâlâ da veriyorum, hep de böyle devam edecek, klasik müzik dünyasının tüm ülkelere ve Türkiye’nin de her yerine yayılan konserlerimle, bestelerim ve kayıtlarımla en çok ilgi gören sanatçılarından biriyim belki, bununla övünmedim, beni yaptıklarım değil önümdeki hedefler daha çok ilgileniyor, ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye Fazıl Say’ın bu konumundan gerçekten çok faydalanabilir, yarar sağlayabilir, köprülerin müzik ve sanat ile atılmasında, insanlığın dost olmasında, bu ülkenin batı ile ilişkilerinin düzelmesi gerekliliğinde herkes hemfikirdir, gerçekten bu dostluğa çok büyük emek verdim.

Kitabımda da çok yazdım, yıllardır tekrarladım, bu halk barışmalıdır, ötekileşmeler olmamalıdır, kültürler kaynaşmalıdır, doğu ve batı kültürleri buluşmalıdır, buna emek verilmelidir, bu konuları özellikle son yıllarda çok yazdım, yüzlerce makale, açsınlar kitabımı, bazı yazılarımı okusunlar.