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Fazıl Say: 'Konserim zorla kaldırıldı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

Fazıl Say’ın 14 Ağustos 2018 akşamı Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki konseri iptal oldu. Sanatçı konuyla ilgili Instagram hesabından bir açıklamada bulundu, siyasi baskıları adres gösterdi.

Fazıl Say: 'Konserim zorla kaldırıldı'

Say’ın açıklaması şu şekilde;

Sevgili dostlar.

Üzgünüm, yazacaklarımı okuyun…

Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki 14 Ağustos konserimin iptalinin sebepleri ile ilgili. Konser kaldırılması bir sanatçıyı elbetteki üzer…

Hayatım boyunca bana verilmiş yeteneğin, meziyetlerin insanlığa ve memleketime olan borcunu ödemek için çok çalıştım ve emek verdim, hâlâ da veriyorum, hep de böyle devam edecek, klasik müzik dünyasının tüm ülkelere ve Türkiye’nin de her yerine yayılan konserlerimle, bestelerim ve kayıtlarımla en çok ilgi gören sanatçılarından biriyim belki, bununla övünmedim, beni yaptıklarım değil önümdeki hedefler daha çok ilgileniyor, ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye Fazıl Say’ın bu konumundan gerçekten çok faydalanabilir, yarar sağlayabilir, köprülerin müzik ve sanat ile atılmasında, insanlığın dost olmasında, bu ülkenin batı ile ilişkilerinin düzelmesi gerekliliğinde herkes hemfikirdir, gerçekten bu dostluğa çok büyük emek verdim.

Kitabımda da çok yazdım, yıllardır tekrarladım, bu halk barışmalıdır, ötekileşmeler olmamalıdır, kültürler kaynaşmalıdır, doğu ve batı kültürleri buluşmalıdır, buna emek verilmelidir, bu konuları özellikle son yıllarda çok yazdım, yüzlerce makale, açsınlar kitabımı, bazı yazılarımı okusunlar.

Bir insanı anlamadan, önyargılarla hüküm verilmesine karşıyım. Yılda 120 konser veren bir insan emin olun “1” konseri olamıyor diye üzülmez, 119 konser olunca ne değişiyor ki, tam tersi sevinirim, ama sebebinin içeriği, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adına üzülüyorum. 14Ağustos Harbiye Açıkhava Fazıl Say konserini programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcı Erdal bey (Atlantis Yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır.

Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları?

Bakın; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum.

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