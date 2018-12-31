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Fazıl Say, Konyalı hayranlarıyla buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 15:35 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü Türk sanatçı Fazıl Say, Konya'da hayranları ile buluşacak.

Fazıl Say, Konyalı hayranlarıyla buluşacak

KONYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü Türk sanatçı Fazıl Say, Konya'da hayranları ile buluşacak. Say, 17 Ocak'ta Selçuk Kongre Merkezi'nde konser verecek.
Selçuk Kongre Merkezi'nde bir dizi konserler serisi düzenlenirken etkinliklere Konya'nın yanı sıra Eskişehir, Ankara, Antalya gibi komşu iller ile İran'dan da sanatseverlerin gelmesi bekleniyor.
Daha önce İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Manuş Baba, Hakan Altın, Kalben ve Buray gibi müzisyenleri de ağırlayan Selçuk Kongre Merkezi'nde Anadolu Ateşi Dans Ekibi'nin gösterisi ile uzun süre kapalı gişe sahnelenen ve Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Bir Delinin Hatıra Defteri' (Erdal Beşikçioğlu), Zuhal Olcay'ın sahne aldığı Aşk Halleri, Emre Kınay ve Evrim Alasya'nın sahne aldığı İki Bekar gibi çok sayıda tiyatro oyunu da sahnelendi.
17 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan Fazıl Say konserinin ardından ise Sumru Yavrucuk ile Rüçhan Çalışkur'un sahne aldığı Leenane'nin Güzellik Kraliçesi, Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban ve Cem Güler'in sahne aldığı Ahududu gibi oyunlar da sahnelenecek. Ayrıca Mark Eliyahu'nun konseri ile 'İslam Ülkeleri Mutfak Günleri' düzenlenecek.

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Fazıl Say, Konyalı hayranlarıyla buluşacak

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