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  4. Fazıl Say, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na isyan etti

Fazıl Say, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup yazarak "Kültür bakanlığında neler oluyor? Nedir bu sanatçılara güvenlik soruşturması?" sorularına yanıt istedi.

Fazıl Say, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na isyan etti

Sanatçılar için uygulanan güvenlik soruşturması ve verilmeyen kadrolar konusunda bir açıklama yapan Fazıl Say, "Artık tüm bunlar rezillik, ya peki verilmeyen kadrolar? Sürekli ertelenen bu durum?" diye soran Say, "Hadi canım sen de, sanatı olmayan memleketle kim, niye gurur duysun?" tepkisini dile getirdi.

Fazıl Say, şöyle devam etti:

"Yıllar geçiyor, bu memleket eriyor, yozlaşıyor… Neden tiyatrocu ve müzisyen gençlerimizin önünü açacağımız yerde tıkıyorsunuz? Onca yetenekli gencimiz ne yapsın? Bu imkansızlıklarda tek çare başka ülkelere mi gitsinler? Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi ve Orkestralarda, inanılmaz kadro açıkları var, yıllardır yazıyoruz çiziyoruz, neden bu kurumları ölüme terk eden bir yaklaşım var, bütçeleri yok, kadroları yok, nasıl yapacaklar? Bir ülke sanat kurumlarından mahrum mu kalacak? Türk halkına bu mağduriyeti neden yaşatıyorlar? Neden sanatlarını dünya düzeyinde uygulamaları için hiç bir şey sağlanmıyor?

Kurumlar kötüleştikçe, memur sanatçı daha da sanatı unutup memuriyete dönüyor, sıkıcılaşıyor, maaşından başka derdi kalmıyor, vizyon ve şevksiz sanat mı olur? Bu Devlet kurumlarında on yıllardır görev yapan genel müdürler, müsteşarlar, bakanlar, bu durumlardan utanmıyor mu? Sessiz mi kalacaklar? İstifa etmeleri gerekmez mi? Biz burada utanıyoruz. Kurum dediğimiz anda, bin sorunla karşılaşıyoruz her daim. Yıllardır... Hayat geçti... Kültür Bakanı, otelleri uçakları ile, herhalde pek de önemsemiyor, sanatçıların on yıllarının şuursuzca akıp gitmesine, kimse insandan randıman almayı, insan kaynaklarını düşünmüyor.. Sonra da köhne popülizm, bıktırıcı milliyetçilik... Hadi canım sende… Sanatı olmayan memleketle kim niye gurur duysun?”

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Anahtar Kelimeler:
fazıl say Kültür ve Turizm Bakanlığı

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