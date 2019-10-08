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Fazıl Say piyano resitali verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 22:34 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları kapsamında resital verdi.

ENKA Kültür Sanat Koordinatörü Murat Ovalı, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ENKA Kültür Sanat'ın daimi sanatçısı olan Fazıl Say'ın 21 yıldır bu kapsamda konser verdiğini söyledi.

ENKA Oditoryumu'nun açılışını 1998'de Fazıl Say'la yaptıklarını aktaran Ovalı, "Yazları ve kışları bizde konser veriyor. Her dönem iki konserimiz var. Hem açıkhava tiyatrosunda hem de oditoryumumuzda. Bu anlamda Fazıl Say zaten bizim için çok önemli. Aynı zamanda Adapazarı'nda depremzede öğrencilerin okuduğu bir okulumuz var. Depremzedelerimizle Fazıl beyi her sene buluşturuyoruz. Gebze'de bir teknik lisemiz var. Yani 'daimi' dememizin altında yatan sebepler de bunlar." diye konuştu.

Ovalı, yılın 3 dönemine ayrılan etkinlikler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sene içinde biz 7-8 aya yayılan etkinlikler yapıyoruz. Hiçbir etkinliğimiz boş geçmiyor. Zaten seyircilerimizin haricinde birçok farklı vakıftan öğrencilerle de biz etkinliklerimizi buluşturuyoruz. Koltuk kapasitemizin yüzde 90-100'ü doluyor. Yıl bazında yaptığımız etkinlik sayısına göre aşağı yukarı 18 bin ile 22 bin arasında seyircimizle buluşuyoruz."

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren Fazıl Say, ENKA Oditoryumu'ndaki konserine "İstanbul'da Bir Kış Sabahı" bestesiyle başladı.

Eser aralarında o eseri detaylarıyla anlatan sanatçının 80 dakika süren resitalini tam dolu salonda yaklaşık 550 kişi izledi.

Say, 7 bölümden oluşan "İzmir Süiti"nin yanı sıra "Kaz Dağları Marşı" ve "Baladlar" eserlerini icra ederken, çağdaş bestecilerin eserlerini de yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
ENKA Kültür Sanat Fazıl Say piyano Resital

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