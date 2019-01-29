Fazıl Say ve Ece Dağıstan dünya evine girdi

Ünlü piyanist Fazıl Say ile mimar sevgilisi Ece Dağıstan İtalya’nın Milano kentinde dünya evine girdi.
Ünlü piyanist Fazıl Say, mimar sevgilisi Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentindeki Türk Konsolosluğunda evlendi. Evliliklerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Say, paylaşımına “En mutlu günümüz. Milano’da evlendik. Fazıl & Ece” notunu düştü. Dağıstan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşte benim ömürlük sevgilim” ifadelerini kullandı.
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