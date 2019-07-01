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Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni aynı sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

47. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konseri kapsamında Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

Şanghay Filarmoni Orkestrası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen konserde, Türkiye'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.

Bugüne kadar birçok ülkede konser veren Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu yorumladı.

Yaklaşık 11 yıldır orkestranın daimi şefliğini yapan Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası da ilk yarıda Ye Xiaogang'ın "The Fading Gingkgo Biloba" eserini icra etti.

Orkestra, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfonisini seslendirdi.

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Fazıl Say İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı konser

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