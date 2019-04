Fazıl Say ve Serenad Bağcan’dan ABD’de muhteşem konser

ABD’nin Los Angeles kentinde konser veren Fazıl Say ve Serenad Bağcan izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ABD turnesine Kalifornia eyaletinin Los Angeles kentinden başlayan Fazıl Say, yaklaşık yüz yıllık geçmişe sahip Royce Hall’da Serenad Bağcan ile verdiği konser öncesi İHA’ya konuştu. 5 konserden oluşan turnenin ilk ayağının Los Angeles konseri olduğunu ifade eden Say, bu konseri 14-15 Nisan Chicago, 16 Nisan Washington D.C. ve 18 Nisan New York konserlerinin takip edeceğini söyledi. "Bu benim Amerika’da Türklerin yoğun olarak hedeflendiği ilk turnem diyebilirim. Amerika’da uzun yıllar yaşadım ve 300’den fazla konser verdim o yıllarda" diyen Say, hemen hemen bütün büyük konser ve festivallerde çaldığını belirtti. İlk şarkılar ve Truva Sonatı’ndan oluşan bu turnenin ise Amerikalıların yanı sıra ABD’de yaşayan Türklere yönelik planlandığını belirten Say, konserlerinin tüm biletlerinin neredeyse tükendiğini ifade etti. Los Angeles’ta yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu konseri bin 500 kişi izledi.

Konserlerin İlk Şarkılar bölümünde Fazıl Say ile birlikte sahne alacak Serenad Bağcan ise konserlerin kendisinin ilk ABD konseri olacağını ifade etti. Bağcan, "Ben heyecanlıyım, nasıl tepkiler alacağımızı bilemiyorum ama güzel olacağını düşünüyorum" diyerek dünyanın birçok yerinde Türkçe olarak seslendirdiği şarkıların sözlerini dinleyici anlamasa bile müziğin evrensel dili ile seyirciye ulaştığını ve seyirciyi etkilediğini söyledi.

Royce Hall’da gerçekleşen konsere Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan Başkonsolosu Nasimi Aghayev, Almanya Başkonsolosu Steffan Schneider ve Piskopos Juan Carlos Mendez ile Türk ve Amerikalı davetliler katıldı.

Konserin ilk yarısında Troy Sonatı’nı çalan Say, ikinci yarıda Serenad Bağcan ile birlikte dinleyicilere İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümünden bir seçki sundu. Konseri İzmir Marşı’nı çalarak sonlandıran Fazıl Say ile Serenad Bağcan dakikalarca alkışlandı.

Fazıl Say ve Serenad Bağcan konser sonrasında ise ABD’de bulunan hayranlarıyla buluştu. Hayranlar CD ve konser programlarını imzalatmak için uzun sıralar oluşturdu.

Konserlerin ABD organizatörü Gürkan Us, dört ayaktan ve beş konserden oluşan turneye gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Bugün ilk ayağı tamamladık. Çok güzel bir konser oldu. Gelenler çok mutlu ayrıldı" dedi.

Konsere gelenlerden Orange County Türk Amerikan Derneği Başkanı Erkan Demirağcı "Fazıl Bey’i burada görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Kendisi muhteşemdi" dedi. Bir diğer izleyici olan Türk Amerikan Kadınlar Birliği Başkanı Zinnur Güvenç konserde olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek "Fazıl Say, amcam Mitat Fermen’in öğrencisiydi. Onun için ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

Los Angeles’ta yaşayan Senem Arslan ise "Eşim Erhan Arslan ile çok beğendik ve severek izledik" diyerek Fazıl Say ile Serenad Bağcan’a teşekkür etti.